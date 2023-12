Tambagi ko Noy Kulas: Lalaki o babaye?

Dear Noy Kulas,

Tawga lang ko og Efren. Single pa ko but I am 30 years old na. Medyo complicated ni ang akong problema.

Until now, wa pa ko nisuway og court og babaye kay sa akong duda bisexual ko kay ma-attract ko both sexes but mas prefer ko og babaye. I admit mag-fantasize ko both sexes. Kasabot na man tingali ka sa akong buot ipasabot, Noy Kulas. Matawag nga 50-50 ang akong attraction but lalaki nga pure ko kon tan-awon ug manulti. Daghan na ang nagpasumbingay nako nga mga babaye ug homosexual but wa ko mopatol.

Di ko ma-attract og homosexual but lalaki hinuon. Mao ni ang akong crisis karon. Nag­libog ko unsay akoang sundon, babaye or lalaki? Naa kay matambag aning akong problema? Daghang salamat sa pagtagad.

EFREN

Efren,

Ikaw ra ang makatubag gyud unta nianang imong pangutana kay ikaw ang mo-decide. Ang mas maayo nimo, mopailawom ka og counseling sa usa ka psychologist aron mas magiyahan ka. Di kalikayan nga naay mga tawo nga sama nimo maglibog hayan, tungod sa mga kasinatian sa dihang linghod pa ang pangedaron. Nadala kini nga impluwensya samtang nagdaku ang usa ka tawo apan bisan hingkod na sa edad, wa gihapon makahaw-as gikan sa kalibog.

Busa akong nakita nga mas maayo nga mopailawom ka og counseling kay personal kini nga proseso ug mas nasayod ang counselor unsa ang mas labing maayo nga buhaton nimo.

Natural kay lalaki ko, ang akong isulti nimo mas maayo nga mo-prefer ka og babaye kay di lisod alang nimo ang pag-adjust. Ayaw lang pagdali hinuon. Ibase ang imong desisyon sa resulta sa counseling. Importante kaayo ni.

NOY KULAS

