Tambagi ko Noy Kulas: Lalaki og kalit

Dear Noy kulas,

Itago lang ko sa ngan nga Freday. 36 years old na ko ug sukad sa bata pa, kahibawo na ko nga bayot ko.

Ang nakaayo lang sa akong side, Noy Kulas, kay gidawat ko sa akong family but gisultihan ko nila nga di lang ko magsenina og binabaye. Which ako sab gituman kay lainan pud ko nga dunay mokatawa sa akoa. Mao to daghan ko og friends nga females gikan sa elementary hangtod sa nag work na ko.

But naa koy kababata nga close kaayo nako nga naminyo but nagkabuwag sila sa iyang bana kay sumasakabilang bahay. Kaduha na gani gailis, second ug third party. Sa among ka close, ako ang iyang sumbongan sa tanang mga problema sukad pa kaniadto.

Hala, mao ni akong problema karon kay kadto last week, nagtagay ming duha unya pagkahubog namo, nagmaoy na siya. Ako siyang gialam-aman og maayo unya naunsa ba to, Noy Kulas, naa na man hinuoy nahitabo namo. Sa iya tingali tong kahubog, nakatulog siya og kahuman nya ako wa ko katuo kay na lalaki ko og kalit. Akong na worry sa iyaha kay basin momabdos siya. Ako sab, after ato, naganahan na ko niya while siya, bayot gihapon iyang tawag sa akoa.

Unsa may akong buhaton? Di kaha ni siya masuko kon mag mention ko parte atong hitaboa? Please tambagi ko. Maayo kaha mosulti ko niya sa tinuod nako nga na feel karon?

FREDAY

Freday,

Few letters ug circumstances na ang akong nasugatan sama sa imoha. Di ikahibulong kay babaye ug lalaki mo. Dunay possibility nga magkadugay, ma-develop ang feeling samtang magkalawom ang communication. Yes, diha sa communication magsugod ang uban nga mga relasyon, aside sa attraction. Mas lawom ang communication.

Kon buwag na siya sa iyang bana, basin okay ra sa bana nga makarelasyon siya og laing lalaki ug makabaton og anak sa lain. Kon ang bana naa na say anak sa laing babaye, di na manghilabot sa inyoha. Pero ayaw lang pud pag overthink, kanang magtuo na kang momabdos siya until segurado na.

Sultihi siya sa imong gibati. Basin nagpa pretend ra sab na siya nga di siya conscious atol sa hitabo kay maulaw siya. Wa may mawala nimo kon mopadayag ka sa imong pagbati.

NOY KULAS

