Tambagi ko Noy Kulas: Langit ug yuta

Dear Noy Kulas,

Please hide my real name. Just call me Jay as an alias. Akong problema ang among discreet relationship sa akong boss.

Nag work ko as sales personnel cum secretary sa among boss nga babaye, one of the owners sa company. She is 40 and I am 28.

In short, 12 years ang among age gap. Single siya but di ni mao ang among problema.

Ang among status ang problema kay I am just an employee while siya one of the owners. We are madly in love, Noy Kulas.

Nag-plan mi nga moadto sa abroad all expenses iyaha and seguruhon namo nga mag pregnant siya aron di na maka complain ang iyang family.

I don’t know and confused mosugot ba ko sa iyang plan o di. Any advice from you? Daghang salamat.

JAY

Jay,

Naa gyud na sa atoang kultura nga bisan naa na sa husto ug hamtong nga edad, mag agad gihapon sa pamilya.

Labina gyud sa status ninyong duha nga hayan langit ug yuta o tubig at langis sa ginaingon pa.

So, kanang inyong nahuna-hunaan nga paagi di garantiya nga mosalir na o epektibo kay naa ra bay uban nga mo choose ang pamilya nga ipakatawo ang bata nga way papa o ang 2nd option ipakuha ug kon di man gani, ipasagop og lain.

Mas maayo nga ipormal na lang na ninyo og pahibawo no matter what.

Kon love ninyo ang usag usa, bahala na og magun-ob ang kalibutan inyong imatuod nga pure ug lawom ang inyong gugma.

The best way to prove your point. Hugtanay lang gyud mo sa usa’g usa.

Naa na mo sa hustong edad nga wa na moy babag bisan unsa nga legal nga aspeto kalabot sa pagminyo.

Mahimo ra gani mo magminyo og diretso nga di mag-agad sa iyang pamilya. Mao na ang huna-hunaon ninyong duha.

NOY KULAS

