Tambagi ko Noy Kulas: LDR sa bisex

Dear Noy Kulas,

Ako diay si Rhodel. taga Mindanao ug naa karon diri sa Cebu nag work. Kini’ng akong problema mahitungod kini sa akong long time ka LDR.

Ing ani ni ang mga pang­hitabo. Nagkaila mi aning ako uyab nga same mi duha discreet bisex.Nagkaila mi thru social media and nagkakami but in LDR mode.

Tuod man, yes, we accept nga love namo ang usa’g usa bisan naa mi sa LDR. One time ako siya nga nasakpan nga naa siyay lain ka char-char nga taga ilaha. Then ako siya nga gipa explain. Niangkon siya nga iyaha to’ngnabuhat tungod kay dili siya motuo sa LDR nga set up.

Then sa akong kalagot niya, ako’ng gi-chatan ang iyang ka char-char ug kami na sad nag nagka relation. Ako to’ng gibuhat para iyang ma feel niya unsa ka sakit ang kubuangan. One time ako sila nga giadto sa ilang dapit to prove everything. Nagkita mi og una sa iyang ka char-char then after ako siya’ng gi-meet.

Yes, I accept nga love gihapon nako siya even sa mga panghitabo. We commit each other. Then until now nisulti siya nga go with the flow sa daw ko while iyang hinayhinayon og papas ang iyang ka char-char sa iyang kinabuhi ug sa iya’ng family kay nasuod na sad nila.

Sa tinuod, Noy, sukad nagkabalik ming duha, tanan ako nang gihatag niya even all financial needs niya even nag work sad ug naay income. Karon mao ni ako nga ipatambag nimo. Unsaon nako pag sure nga kami na ang tinud-anay ug loyal na ba kaha siya nako? Wa na kaha sila sige og kita-kita sa iyang ka char-char? Sakto kaha ko sa akong gibuhat nga ni risk ko even aning conflict namong tulo? Please I need your input.

Daghang salamat.

RHODZ

Rhodz,

Sa iyang gibuhat karon ug niangkon pa siya nga iya nang nasuod ang lalaki, apil na ang iyang pamilya, di angay nga mohatag ka sa tanan ngadto niya. Ayaw pag-expect og maayo kay basin mahugno ka lang unya kon di mo workout ang inyong relasyon tungod sa inyong gilay-on. Kani ra bang distance moimpluwensya kasagaran sa mga relasyon.

Nganong anha man sa layo nga naa may duol? Wa ko mag-ingon nga completely impossible ang LDR but it needs strong and deep commitment sa both parties. Apan siya mismo dunay mga pagduha-duha sa pagsugod pa lang ninyo. So, unsa may kaseguraduhan nga kamo na gyud? Lisod kaayo nang tag-anon tungod sa inyong ka lagyo.

Nipadala ka niya og kwarta to show your sincerity sa iyaha? Di ba? Aron sab pag impress niya. Nabaliktad na hinuon. Angay unta nga siya ang mopa impress nimo, di ikaw ang mopabilib niya.

Undangi ang pagpadala nimo og kwarta niya. Ayaw ihatag ang tanan kay wa man nimo nagsugod ang problema, sa iyaha man. Let him make the effort, not you. Flimsy kaayo nang iyang katarungan nga di siya motuo og LDR. Unya kon wa siyay pagtuo, nganong nisulod man siya? Di ba? Ask yourself.

Lisod tubagon kon magkakamo ba forever. But aron di ka masakitan og maayo kon di magkakamo, give yourself a break. Ayaw ihurot og hatag ang imong self. Preno, distance gamay. Ayaw palabi aron di ka masakitan og maayo kon unsay dangatan ninyong duha.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com