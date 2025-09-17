Tambagi ko Noy Kulas: Lisod ang move on

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko og Alicia, 35 years old na but still single. Ing-ani man gud ni, duna koy uyab since 20 years old ko. I met Mat sa usa ka event. After six months nga courtship, ako siyang gisugot.
After mi ni-graduate sa college, gapadayon mi bisan nauli na siya sa ilang lugar sa Mindanao. Magbisitahan siya nako diri sa Cebu. Niabot ang time nga siya ni-abroad para sa iyang pamilya ug among future. Gihatagan ko niya og portion sa iyang sweldo aron akong matigom. Wa naku ni gastuha, akong gibangko alang sa among future. After 10 years naka-decide na mi unta nga magminyo but kalit lang siyang namatay sa sakit. Mga five years na siyang namatay but until now wa pa gihapon ko naka-move on. Anugon kaayo ang iyang kinabuhi ug ang among relationship nga one decade. Devastated kaayo ko sa nahitabo niya and I even stopped going to church for two years sa ka sakit.
Noy Kulas, moving on is very difficult kon ang tawo part na sa imong kinabuhi. I tried to open up sa laing guys but wa gyuy spark. Can you advice me what to do?
Alicia,
Ang impact sa relationship sa usa ka tawo lainlain tungod sa nagkadaiyang factors. Apil na niana ang closeness sa duha, ang kahimtang or health sa relasyon ug personality sa mga hingtungdan. Mao na nga mag vary ang katas-on ug paagi sa healing. Dunay uban diha nga usa ka semana lang, naa dayoy puli. Naa say uban nga one month, one year, two years ug ang uban lifetime kay nahadlok nang masakitan. Ikaw five years nang na-stuck sa imong feeling, hayan lifetime na sab nang imoha. Or basin wa pa lang na meet nimo ang tawo nga makapa spark og balik sa imong feeling. Who knows naa pa diay?
If wa ka pa kakita, ayaw pugsa ang imong kaugalingon kay if naa, di na nimo malikayan if destined mo. Naay mga hitabo sa kinabuhi nga unexpected but niabot ra gyud. So if wala pa, then wala pa. Kanindot man nianang kinabuhi nga way magbuot nimo kinsa ang imong kuyogan, asa ka moadto ug kanus-a ka mouli? Unsay kolor sa imong gisul-ob ug unsay imong gustong mahitabo sa imong kinabuhi? Free as a wind ka is a very nice life. Way manghilabot. Anyway, live life lang, don’t expect naay mopuli kay if naa, moabot ra na. Good thing, nibalik na kag simba. Death is part of life. If ‘there is a time to be born,’ there is also ‘a time to die.’ Why hate God?
