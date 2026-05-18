Tambagi ko Noy Kulas: Lisod kalimtan

Dear Noy Kulas,
Just call me Emma, 29 years old, single. Heart-broken ko hangtod karon for two years na.
Duna koy boyfriend nga itago lang nato sa ngan nga Jimmy. Three years ang among relationship ug nagtuo ko nga kami na ang magka-forever kay close mi sa among matag family. Bisan sa kadugay na sa among relationship, never na siya ni-ask nako nga ihatag ang akong self ngadto niya kay dako kaayo siya og respect nako. Kutob ra siya sa kiss. Gawas nga dako kaayo siya og respect diri nako, grabe siya mo-care. Kon masakit ko naa siya pirmi. Mga moments namo nga kuyog mi iyang himuon nga very memorable kaayo. Lisod kaayo matupngan ang iyang gipangbuhat.
Unya niabot ang di maayong balita; na-diagnosed siya og cancer nga naa na sa stage 4. Kalit kaayo and after four months, namatay siya. Sakit kaayo ang hitabo. Hangtod karon naglisod pa ko og dawat nga wala na siya. Until now wala pa ko nisulod og laing relationship bisan kon taudtaod na siyang namatay kay wala pa koy gana.
Noy Kulas, unsa kahay akong buhaton aron ko maka-recover? Maayo ba nga mosulod ko og relasyon?
EMMA
Em,
Dako kaayo na og epekto ang kamatayon sa tawo nga lawom na kaayo og kabahin sa atong kinabuhi. Ang kamatayon makausab sa atong kinabuhi. Ang duha ka tuig nga kadugayon sukad sa iyang pagkamatay di maingon nga taas nga panahon kon ang inyong relasyon mas lawom pa niini. Ang kasakit magpabilin ug ang samad lab-as pa gihapon bisan sa paglabay sa panahon. Di lalim ang dalan nga imong agian sa gitawag og recovery.
Ipadayon ang imong kinabuhi. Buksi ang imong kalibotan sa mga oportunidad nga moabot. Ayaw paghunong sa pagpakigkita og mga tawo nga nakaila ninyong duha. Kon maguol ka, mingawon ka niya, isulti ni bisan pag mapul-an sila sa pagpaminaw nimo. Diha ka makaamgo kon unsa ka dako og tabang sa imong pag-verbalize sa imong kasakit nga gibati, instead nga imong itago ang kaguol ug iluom. Mosulod ka ba og relasyon? Ayaw sirad-i ang imong kinabuhi, ang pultahan alang sa laing relasyon. Basin naa diay gitagana nga laing tawo ang Ginuo alang kanimo. Ayaw kahadlok mahigugma pag-usab sa hustong higayon.
NOY KULAS