Tambagi ko Noy Kulas: Live-in una

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw nimo. Ang akong problema kabahin sa among plano nga magpakasal sa akong boyfriend.

Mga upat ka tuig na mi sa among relationship so nagplano mi nga magminyo na.

Nisugot siya sa akong suggestion but dunay kondisyon.

Matod niya nga mag live in lang una mi aron maklaro namo kon angay ba mi mosulod og marriage o di.

Diha kuno masuwayan kon bagay ba nga mag forever mi kay basin kuno human na sa wedding namo ma-realize nga di diay mi bagay for each other.

But di ko mosugot kay alkanse kaayo ko kay what if diha mi maka discover nga di bagay, iya lang kong biyaan?

Karon, call off una ang among plano kay di man gyud ko mosugot.

Against pud ko anang live in kay for me duwa duwa lang, way security ang babaye.

Unsa imong ikatambag, Noy? Daghang salamat.

MEA

Mea,

Sakto kaayo ang imong desisyon kay di ra man na maoy paagi sa pag-discover kon angay ba mo o di.

Sulod sa upat ka tuig, wa diay ninyo ma-discover ang usa’g usa? Naa pa diay moy mga tinaguan?

Ang upat ka tuig taas na kaayo na.

Taas ang four anniversaries ug samot na monthsaries sa relasyon nga seryuso ug kanunay nagkuyog ang managhigugmaay.

Call off una ang inyong relasyon? Masukod sab nimo diha ang iyang gugma, kon unsa siya ka seryuso sa iyang pagmahal nimo.

Maagwanta ba niya nga wa ka uban niya.

Morespeto ba siya sa imong desisyon nga di ka mosugot magpuyo mo?

Kay sa puyo-puyo, open ended ang padulngan.

Kon magbalik na mo og active sa inyong relasyon, ipakita ang tinuod ninyo nga mga batasan nga pinugngan kaniadto.

Kon nagpugong pugong ka og fart, ayaw ni pugngi. Kataw-anan no, but unyag kaminyo mag-atubangay na og pagawas.

Well, pagpakita bitaw na sa pagka natural ninyong duha, honesty sa usag usa kon unsa ka, kinsa siya.

Diha ma discover ninyo kon bagay ba mo sa usa’g usa o di. Way plastikay, way pakyutay.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com