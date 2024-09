Tambagi ko Noy Kulas: Love thy neighbor

Dear Noy Kulas,

Ako si Jim, 40 years old pero single gihapon kay nakakaon na ko og tagam sa akoang relationships kaniadto. Ingon nila mga lalaki ra ang di manuwa og laing team. Di ra ba na tinuod kay tulo nako ka mga ex nasakpan nako nga naay laing team gawas nako. Wa to nako sila gidungan og uyab. Klaruhon lang nako. Buhi pa kong dako nangita na og lain. Mga two years na ko nga way uyab.

Karon naa mi silingan nga gibiyaan sa iyang live-in partner. Naa ni siyay tulo ka mga anak. Ang kamanghuran three years old pa while ang kamaguwangan seven years old. Nagtrabaho siya sa office but di paigo ang sweldo kay ang lalaki wa na ni support sa mga bata sukad kini nibiya niya. Usahay ari manghuwam nako og kwarta pero ilisan ra sab niya. Nagkadugay naganahan na ko niya. Gaan ang akong buot niya.

Naay times na nga ako siyang hatagan og kwarta pero ilisan gyud niya. Di siya ganahan kay abi pa lang opportunist siya. Nangutana na ko niya open ba siya og relationship. Ingon niya mag heal una siya.

Noy, okay ra ba kaha nga ako siyang panguyaban? Ang akong parents nakabantay nga medyo close mi ug niingon nga di sila ganahan sa babaye kay angkan na. Instant papa kuno ko sa di akoang mga anak. Unsa may imong ikatambag nako?

JIM

Jim,

Wa may makabuot nimo sa imong kinabuhi kay 40 anyos na man ka. Samot na sa pagpili og babaye. Bitaw, naa say mga babaye nga sipat, manglipat pud sa mga lalaki. Mao bitaw na nga dunay mga pamilya nga nabungkag kay ang mama nibiya sa pamilya kay sumasakabilang bahay. Pareho ra sab sa ubang mga lalaki. According sa studies, mas daghan hinuon ang mga lalaki nga nangaliwa.

Kon nahigugma ka ug magkahigugmaay mo sa imong silingan, why not? Literally, mao nay giingon nga love thy neighbor. Di makabuot ang imong parents sa imong desisyon kay hamtong ka na kay 40 anyos ka na gud. Unya wa sab ka magsalig nila kay nagpahuwam pa gani ka og kwarta nianang imong silingan. Sa ato pa naa kay imong income.

Labot sa imong silingan, makita sab nimo nga tarong siya kay wa siya nagpahimulos sa imong kaayo niya. Ang uban pa na nga oportunista, asa na mangilis sa gihuwaman nga kwarta. Mang-ulog ulog pa na. Sa pangutana kon maayo bang manguyab ka niya, okay kaayo. Ang problema diha kon sugton ka ba diha-diha ug willing ka ba nga mohuwat kon di pa siya ready.

NOY KULAS

