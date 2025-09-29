Tambagi ko Noy Kulas: Luoran

Dear Noy Kulas,
Ako si Carmel, 32 years old. Single pa ko but naa na koy boyfriend for two years. Itago lang nato siya sa ngalan nga Al.
Buotan si Al, dili hilig og laag ug barkada. Opposite mi kay ako hilig og gimik ug daghan og mga barkada. In short, introvert siya while ako extrovert. Dunay time nga ako siyang pakuyugon sa laag namo sa akong mga barkada. Mokuyog man tuod siya, pero maglain, dili motipon sa grupo.
Ang akong problema kaning iyang pagkaluoran. Ang iyang family usahay dili niya tagdon kon mahiubos ni siya. Iyang mama dili niya tinggan og few months basta mangluod ni siya. Ang iyang mama ari na mo-communicate nako kay dili man siya managad. Usahay dili pa mouli sa ilaha, adto matulog og mga pension house nga affordable. Ako ang nagsige og adjust niya kay sa among two years, nakaila na kaayo ko niya. Pero usahay lami na kaayo ni siya kasuk-an ug suwayan pagbuwag pero maluoy ko. Unsa may akong buhaton ani niya, Noy Kulas? Naa pa kahay chance nga mausab ni siya?
CARMEL
Carm,
Sa kinaraan pa nga expression, mabaw og kigol ang imong uyab. Kana bang mubo og pasensya, sensitibo nga pagkatawo. Balat sibuyas sa Tinagalog pa. Kita maoy mag-adjust ug magmatngon aron dili ma-offended. Bisan asa naa gyud ni klase sa tawo. Sa kadaghan nako nga natrabahoan nga offices, naapilan nga mga organisasyon, naa gyud ni ingon ani nga mga tawo. Sagad baya ani nila, maayo nga tawo, dili ganahan og samok, maglikay og conflict. Unsay imong mabuhat? Maymayan lang gyud na siya. Istoryahan ug pasabton, pananglitan sa conflict tali niya ug sa iyang mama. Imong sultihan kon unsay gisulti sa iyang mama or any family member diha nimo aron makakita sab siya sa perspective sa pikas side nga wala niya masabti.
Basin makakita o makasabot siya pinaagi nimo. Imo sab siyang sultihan kon ma slighted ka sa iyang gibuhat aron masayod siya nga dili lang siya ang ma-offended, maka-offend sab diay siya.
Kani gung pagkasensitibo sa tawo daghan ni og mga hinungdan. Naay uban nga sukad pa sa pagkabata tungod sa upbringing. Naay uban, according to studies, some degree sa genetics samtang ang uban physiological.
Mao na lisod ang pag-usab sa usa ka tawo kon mao na gyud na ang ilang nature. Nakasabot ug gihigugma man kaha nimo siya? So ayaw buwagi. Basin ikaw diay ang solusyon sa problema, di ba? Basin pinaagi nimo sa hinayhinay mag-usab siya.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com