Tambagi ko Noy Kulas: Maapil sa sala

Dear Noy Kulas,

Tawga lang ko sa ngalan nga Liz, 40 years old. Akong problema mahitungod sa akong ba­na nga nakapangabit sa ab­road. Minyo sab ang babaye.

Wa ko magdahum nga mabuhat ni niya kay buotan ug responsable man kaayo siya nga pagkabana ug pagka amahan. Kaingon nako og binuang ra to sa asawa sa iyang kauban ang joke nga naay lain babaye ang akong bana ug nakaanak pa sila. Ang babaye wa nakauli sa ilahang lugar kay nimabdos ug nahadlok mahibaw-an sa bana. Niuli og Pilipinas pero gipapuyo og laing lugar ug nagkaproblema ang akong bana sa support.

Akong gi-confront ang a­­kong bana ug niangkon nga na­kasala. Ang nakagrabe pa kay nihangyo siya nga dad-on ang bata sa amoa kay kon ang babaye modala, mabungkag kuno ang pagpuyo kon makahibawo ang bana. Nisamot og ulbo ang akong kaspa human ko niya sultihi sa ilang plano. Unsa may akong buhaton ani, Noy Kulas? Okay ra ko makigbuwag sa akong bana ug sila na lang ang mag-uban. Ang babaye baga og nawong, ni message nako nangayo og sorry kay natintal ra kuno sila. Okay ra ba kuno ko nga anha namo magdaku ang bata? Kinsa kahang buanga mosugot noh? Mangayo lang ko og tambag nimo, Noy Kulas.

LIZ

Liz,

Bitaw masabot kaayo nang imong kasuko kay gawas nga sila nanglimbong, iapil ka pa nila sa ilang pagpakasala kay ikaw pa ang paatimanon sa bata. Sila ang nagbuhat sa ingon, sila ang manubag ug mohimo og lakang alang sa bata. Maora gud ka og motabang sa pagtabon sa sala sa babaye gikan sa iyang bana. Kon mosugot ka, kunsabo ka na nila busa balibari. Ipaatubang nilang duha kon unsa may consequences sa ilang gibuhat, di kay ikaw ipaapil nila sa problema.

But at the end of the day, naa ra nimo ang desisyon kon mosugot ka ba sa ilang gusto. Kay bisan unsaon ra ba, ang bata bisan wa nay labot sa ilang pagpakasala, di ra ba malikayan nga maapil, mapahimungtan. Busa, mao sab na ang angay mong hinumdoman kon mouyon ka man sa ilang gusto nga mahitabo. Huna-hunaa una og maayo ang tanan. Paluranga una ang hitabo ug imong kasuko aron mas makaabot ka sa labing maayo nga desisyon.

NOY KULAS