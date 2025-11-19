Tambagi ko Noy Kulas: Mabdos ang ex

Dear Noy Kulas,
Ako si Amil, 43 years old, single pa gihapon.
Ang akong problema pareha ra sa uban, love story gihapon. Nagsugod ni niadtong among high school reunion last year.
Una to nakong apil. Didto nagkakita mi sa akong ex GF sa high school. Minyo na siya ug duna siyay tulo ka mga anak. Apan nagbuwag sila sa iyang bana five years ago kay nakakita og lain. Duna na gani usa ka anak ang iyang bana sa present partner.
Kay duna pa may spark, nagkabalik ming duha. Kay consenting adults, pirmi na dunay nahitabo namo ug niresulta gyud, mabdos siya ug 4 months na.
Wa ko nitago, nakig-atubang ko sa iyang family aron akong ipakita nga di ko motago sa akong responsibility. Ako silang gisultihan nga ready ko mogasto sa annulment nga i-file sa akong uyab sa kasal nila sa iyang bana.
But worried ang iyang family nga basin mokiha ang iyang ex-husband ug undangon ang support sa mga bata.
Noy, mahimo ba sa bana ang pagkiha? Maputol ba niya ang support sa mga bata nga pulos pa minor? Daghang salamat sa imong pagtubag.
AMIL
Amil,
Mahimo kaayo sa bana ang pagkiha, apan mahimo sab kini sa imong uyab batok sa iyang bana. Tabla man sila nga pulos nakasala sa ilang kaminyuon kon balaod ang hisgutan. I don’t think maghasolhasol ang bana sa pagkiha kay nibiya na gani siya.
Mas nalipay na gani tingali ang bana kay pareho na silang duha nga duna nay lain. Di na siya makiha sa iyang asawa kay mahimo gani kaayo unta.
Sa ikaduhang pangutana, di pwede kay ubos sa atong balaod, regardless sa unsay mahitabo sa kaminyuon, ang bana di mahimong molingkawas sa iyang mga responsibilidad gikan sa mga bata kay ang iyang pagkaamahan di man maputol hangtod sa kamatayon. Obligado siya nga mosuporta sa mga bata kay kon di, mahimo siyang pasakaan usab og kaso.
Kon kaya nimo ang annulment, suportahi siya alang niini. Apan di baya ni sayon ug di sab dali.
Gikinahanglan ang pasensya kay kuti sab, di madali-dali ang paghuman. Kay imo man nang gisudlan, pangandami lang og maayo. Barogi sab ang imong pagkaamahan nianang iyang gimabdos karon hangtod nga modako ang bata.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com