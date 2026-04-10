Tambagi ko Noy Kulas: Mabdos si Igsu

Dear Noy Kulas,
I-hide lang ko sa ngan nga Visby, 31 years old. Nag-work sa usa ka company sa Cebu City. Ang akong problema mao ang akong relationship sa anak sa akong ninang. Nagsugod ni dihang nibakasyon ko sa ilang lugar sa probinsiya kay gi-invite ko niya aron makabisita ko sa ilang lugar kay bata pa kaayo ko dihang nakaadto sa ilaha. Mga three days lang ang akong bakasyon kay mao ray gi–approve sa among HR pero sulit kaayo. Nagkaila mi sa akong igsu nga taguon lang nato sa ngan nga Bel.
Cute siya ug medyo suplada ug may pagkamaldita. Apan maulawon siya diri nako kay kadto pa man mi nagkaila. Bugtong siyang anak sa akong ninang. Siya ang guide nako sa mga laag ug nipailaila nako sa iyang cousins and friends. Kada adlaw kami ang magkuyog ug didto mi nagka-close. Naa na koy na feel niya ug naatol sab to nga bag-o lang mi nagkabuwag sa akong girlfriend. Nakalimot na ko dayon sa akong ex kay happy kaayo ko sa among mga laag. Na-feel nako ang kamingaw sa akong pag-uli. Siya sab diay maoy iyang na-feel. Pagkabalik na nako dinhi sa city nagsige na mi og chat ug video call.
Niari siya sa city aron motiwas og eskwela kay one sem na lang unta ang kuwang dihang siya naundang kay namatay ang iyang papa. Nisamot ang among ka-close and without courting her, kalit ra ming nagkarelasyon ug naay nahitabo namo. Karon ang among problema kay mabdos siya. Nahadlok siyang paundangon og eskwela nga hapit na ra ba mahuman ang semester ug mo-graduate na siya. Ang lain niyang worry mao nga basin babagan sa school ang iyang graduation if mahibaw-an siyang mabdos. Unsa kahay maayo namong buhaton? Makasal ba ming duha bisan igsu mi?
VISBY
Vis,
Sa simbahang Katoliko gitugot na nga makasal ang anak sa ninong o ninang sa bunyag ngadto sa kinugos. Wa nay babag kon simbahan ang hisgutan. Samot na ang civil law. Apan ang mahitabo niana mao nga posibleng di mosugot ang imong ninang. Naa pa man guy mga tawo nga sensitibo ug konserbatibo sa ingon niana nga relasyon. Apan sagad ang resistance sa sugod ra na kay madawat ra na, labina makita sa imong ninang ang apo.
Sa eskwelahan, depende na sa school policy. Sa iyang school manual ipatan-aw kon wa ba naapil ang pregnancy sa single, labina kon relihiyoso, nga magtangtang sa tinun-an nga babaye nga mimabdos nga di minyo. Kon wa na sa school policy, safe ra ang imong igsu.
NOY KULAS