Tambagi ko Noy Kulas: Mag-agaw diay

Dear Noy Kulas,
Just hide my real identity. Please call me Mr. Confused, 29 anyos. Nagsulat ko nimo aron mangayo og tambag bahin sa usa ka problema nga wala gyud nako damha nga moabot.
Gadako kong nagtuo nga ang bana sa akong inahan mao ang akong tinuod nga amahan. Wala koy rason nga magduda ug wala sab ko nahibawo sa kamatuoran. Apan sa miaging tuig, sa dihang nasakit pag-ayo ang akong inahan, iyang gibutyag ang sekreto nga iyang gitago. Didto nako nasayran nga lahi diay ang akong tinuod nga amahan.
Natural lang nga gusto nakong mailhan ang pagkatawo sa akong papa. Nagsugod ko og pakigkita sa pipila ka paryente sa akong tinuod nga amahan. Apan samtang nagkadaghan ang akong nahibaw-an, usa ka kamatuoran ang nihasol nako. Ang babaye nga akong uyab sulod sa kapin sa tulo ka tuig ug akong giplanohan nga minyoan, ako diay nga first cousin. Ang iyang inahan ug ang akong real father nga patay na sab, managsuon diay.
Sa dihang among na-confirmed, maora mi'g gihampak sa kusog nga unos. Nahigugma mi sa usa'g-usa. Wala kini namo tuyoa ug wala sab mi makahunahuna nga kini mahitabo. Karon, nag-atubang kami sa usa ka lisod nga desisyon. Nasayod mi sa mga implikasyon niini sa pamilya, sa balaod, ug sa among kaugalingong konsensya. Bisan pa sa among pagbati, naglisod mi sa pagdawat nga ang relasyon nga among gitukod tingali matapos tungod sa usa ka kamatuoran.
Unsaon man pagpadayon sa kinabuhi human sa usa ka kamatuoran nga nakaguba sa mga plano nga among gitukod? Unsaon pagbiya sa usa ka tawo nga imong gihigugma?
MR. CONFUSED
Mr. Confused,
Sa akong tan-aw, ang labing importante karon mao ang pagdawat sa kamatuoran ug pagsunod sumala sa inyong nahibaw-an. Bisan tinuod kon wala ninyo tuyoa ug duna kay dautang plano sa inyong relasyon sa pagsugod, lahi na ang sitwasyon karon human ninyo nasayran nga kamo first cousins.
Ang kasakit nga inyong gibati tinuod ug ang inyong kasuko sa natagong sekreto masabtan usab. Hatagi ang inyong kaugalingon og panahon nga maguol ug pagproseso sa tanan. Magsinultihanay mong duha nga prangka, matinud-anon ug dunay respeto. Kon gikinahanglan, pangayo og tambag gikan sa usa ka kasaligan nga counselor o espirituwal nga manambag aron makatabang sa pag-atubang sa sunod nga mga desisyon. Pag-ampo from the heart, kamong duha gyud, aron lig-on mo ug giyahan sa Ginuo sa inyong mga desisyon.
NOY KULAS