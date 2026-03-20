Tambagi ko Noy Kulas: Magbuot

Dear Noy Kulas,
Naa gyuy mga tawo nga nasobraan sa iyang bilib sa kaugalingon. Tawga lang ko og Lani, 38 years old. Ang akong boyfriend 42 years old na. Naa siyay usa ka anak samtang ako naay duha sa akong previous nga live-in partner. One year na mi kapin nga dunay relasyon. Four months ago nitipon ko niya kay nihangyo siya nako. Mag-ulian ko sa amoa sa weekend aron duawon ang akong duha ka mga anak.
Sa sugod okay ra siya, apan nagkadugay mao na ni ang among awayan kay gusto niya twice or once a month ra nako adtuon ang mga bata. Gusto niya nga ang dako nakong panahon adto niya. Gawas pa ani, siya sab ang magbuot kon unsa nga company activity ang akong tambungan bisan kon required nga mo-attend ko kay para niya usik-usik sa panahon bisan kon need sa akong work. Bisan sa akong Facebook ug X siya ang magbuot sa akong profile picture ug usahay manghilabot sa akong post. Hapit tanan sa akong life ug nagtuo nga siya ra ang sakto. Kabuwagon na ko niya bisan ako siyang love. Ngano kaha nga ingon-ani siya? Mausab pa kaha ni siya? Please tambagi ko.
LANI
Lan,
Narcissist diay na ang imong partner kay gusto niya mag-revolve around niya ang imong kalibotan. Siya lang ang center of attraction ug attention. Siya ra sab ang kanunay nga sakto, di maminaw kay kanunay siya ang tama. Sa laktod gipakagamay ka lang niya. Mas labaw siya nimo ug di mo-matter niya ang imong kinabuhi
Nangita kita og partner nga atong katambayayong sa kinabuhi. Kasumbongan kon duna kitay problema ug ikasawo sa atong kinabuhi. Magkompleto unta sa atong kinabuhi. Mao gyud unta na ang papel sa partner, apan naa may uban nga di ingon niana ang tan-aw. Alang nila sama og duwaan ug slave kay narcissist lagi ang ilang nature sa pagkatawo. Ang pait ra ba kay di ni sila kakita nga bati ang ilang gibuhat ug di sa maayong epekto niini. Di sila makakita ug maka-realize nga nakapasakit na sila. Unya maayo ra ba kaayo ni sila mo-manipulate og tawo. Naa gani maayo kaayo magpa-play victim.
Kon magpadayon siya nga ing-ana, buwagi. Sultihi siya sa iyang apan aron siya makaamgo, hopefully. Ang imong mga anak mas importante kay niya. Makakita ka pa'g partner, ang mga anak di na.
NOY KULAS
