Tambagi ko Noy Kulas: Magmaoy

Dear Noy Kulas,

Ako si Lourdes, single mom ug dunay live-in. Dili siya ang amahan sa akong anak.

Maayo ang among pagkabutang kay pulos mi dunay trabaho ug kani rang akong anak sa una nakong relationship ang akong gigastuhan.

Ang akong problema mao ang batasan aning akong partner kay kon mahubog magmaoy. Magpataka na lang sa pagsulti kon mahubog ug manghagit pa og away sa among mga silingan. Wala ko nakahibalo nga ing-ani diay siya kay sa uyab pa mi, dili ni siya tig-inom. Karon nga nagpuyo na mi, nakat-on siya og inom tungod sa iyang mga nabarkada nga among mga silingan. Katulo na ni siya napatawag sa barangay tungod sa mga kagubot kay siya nagmaoy.

Unsa kahay akong buhaton aron moundang na siya og inom? Nahadlok ko nga basin dunay mahitabo niya.

LOURDES

Des,

Gikinahanglan nga mag-ultimatum ka niya aron mag-usab na siya. Dili na maayong pasagdan siya nga mag-ingon ana kay daghan na kaayong dautang mga hitabo tungod sa pagmaoy sa hubog. Sagad ani nila wala sa maayong panghuna-huna o wala nasayod sa ilang gibuhat. Mao bitaw na nga sa korte usahay gamiton nga depensa ang sanity sa hubog nga nakahimo og krimen.

Estoryahe siya nga wala ka nakauyon sa iyang gibuhat. Kon di siya mag-usab, huna-hunaa ang posibilidad nga magbuwag mong duha. Kay kanang iyang pagmaoy sa gawas pa na karon, basin sa umaabot diha na sulod sa inyong balay mahitabo. Mosangko ni sa domestic violence. Dili gyud na makaayo nimo ug sa imong anak. Samtang wala pa ni nahitabo, imo na siyang pakgangon nianang iyang pag-inom og ilimnong makahubog. Let him go if di mag-usab. Protektahi ang imong kaugalingon ug ang imong anak.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com