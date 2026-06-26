Tambagi ko Noy Kulas: Magpabilin o mobiya?

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko og Tess, 42 years old, single mom. Duna koy live-in partner nga ato lang itago sa ngan nga Alex, biyudo, dunay duha ka anak. Dugay siyang naminyo ug sayo nga namatay ang iyang asawa kay giatake sa kasingkasing.
Daan na ming kaila kaniadto pa, pero wa ko mag-expect nga magka partner mi. Dihang nanguyab siya nako wa ko nag serious kay happy na man kaayo ko sa akong single life, apan di man gyud siya magpabalibad. Mao to nagkarelasyon mi ug naka decide nga mag live-in aron among suwayan kon magka forever mi.
Okay ra man siya as a partner, pero di ko kauyon sa iyang treatment sa iyang duha ka mga anak. Pirme niya dapatan ang mga bata. Sukad pa diay ni sa gagmay pa sila, matod pa sa sumbong sa duha diri nako. Bisan di ako ang ilang inahan, ako silang gi-treat nga akong mga anak. Mao nga usahay ang among awayan kay molaban man ko sa duha. Mangutana siya nako nganong manghilabot ko nga di man nako sila mga anak. Ako siyang gisultihan nga akong gi-treat ang mga bata as my own.
Di man hinuon niya iapil ang akong anak. Alang nako wa gyud siyay katarungan nga manapat sa iyang mga anak kay gagmay ra kaayo ang mga rason. Kadaghan na nako siya gimaymayan, apan di mopatuo. Nakahuna-huna ko nga ako siyang buwagan, but maluoy ko maghuna-huna sa iyang mga anak nga sa akong tan-aw nag need sila og usa ka inahan nga sama nako. Noy, okay ra ba nga magpabilin ko for the sake sa mga bata? Wa ba diay koy katungod mobadlong niya nga di man maayo ang iyang gibuhat?
TESS
Tess,
Unsa man, nahigugma ka ba niya? Kon nahigugma ka kaniya, pagpabilin. Ipakita sa iyang mga anak nga ila kang inahan bisan di sila nimo kadugo. Tinuod, gimahal ka na sa duha ka mga bata bisan tuod di ka nila inahan tungod kay imo man nga gipakita kanila ang imong pagmahal.
Mangutana ko nimo kon nahigugma ka ba sa imong partner kay lisod baya sab kon sa mga bata ka lang nagmahal ug nagpabilin ka for their sake. Mas maayo nga silang tulo mao ang imong gimahal. Mas sayon ang desisyon. Mas gaan sa pamati.
Basta lang di siya manapat nimo ug sa imong anak, it is best nga magpabilin ka kay basin sa ngadto ngadto, anam siyang mausab pinaagi sa imong mga maymay ug tambag. Wa tuod kay dugo sa mga bata, apan isip partner sa ilang amahan, katungod mo usab ang pagtan-aw kon unsay ilang kaayuhan.
NOY KULAS