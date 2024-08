Tambagi ko Noy Kulas: Magpaila ang papa

Maayong adlaw ninyo. Mangayo unta ko og advice. Tawaga lang ko sa ngan nga Butsoy, dunay live-in partner nga single mom.

Akong gidawat ang iyang pagka-single mom bisan against ang akong pamilya tungod sa iyangg status. Nakita man gud nako nga buotan kaayo siya ug mapinanggaon sa iyang anak. Ganahan sab ko sa family background nila kay maayo sila nga pamilya bisan ordinaryo ug simple ra kaayo sila. Karon lang bag-o, ang amahan sa iyang anak nagparamdam na kay nauli gikan sa abroad. Nananghid ang akong partner nga magkita sila uban sa ilang anak.

Nisugot ko pero on one condition nga naa ko aron magkaila sab mi. But wa nisugot ang lalaki kay gusto niya nga sila rang tulo ang magkita. Bisan gud nga naa ra ko magtan-aw nila sa distansya di gihapon mosugot ang lalaki.

Mobalik na sa abroad ang amahan sa iyang anak next month but wa gihapon sila nagkita. Nag-agad ra sab nako ang akong partner kay di ika-deny, nagtabang ko og suporta sa bata samtang siya not even ang single centavo. Unsay akong buhaton kay maluoy pud ko sa bata nga di makakita sa iyang papa. Mouyon na ba lang ko? Di kaha maingon sa giingon nga magtukar ang musikero kon mag-abot? Please tambagi ko.

BUTSOY

Tsoy,

Mahimo ra na nimo baya tugtan nga di sab siya kabantay nga naa ka. Ngano diay kon magpaantaw ka sa layo, kanang igo ra silang makita. Imo silang malantaw nga di makabantay ang lalaki. Sakto man sab nang imoha kay natural, amahan baya na sa bata busa, posibleng mobalik og silaub ang pagbati nga patay na unta labina kon duna silay anak. Duna ka tuoy right, ethically sa bata, tungod kay nagsuporta ka. You acted as a real father nga nagsapupo sab sa anak nga sama og ikaw ang tinuod nga amahan. Kon sakto pa sab siya, kon wa man siyay dautan nga plano sa imong partner, nganong di siya makigkita nimo og apil? Angay unta gani siyang nagpasalamat. Buotan sab ang imong partner kay nagtuman sa imong desisyon, nag-agad nimo.

So, tugti ang imong kapuyo ug kay diskumpyado ka, lantawa lang sila sa layo as middle ground sa gusto sa lalaki ug sa imong gusto. Nya usa ra ka lugar ilang adtuan, wa nay lain pa.

NOY KULAS

rojval690@yahoo.com