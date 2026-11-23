Dear Noy Kulas,
Good day nimo, Noy, ug sa imong readers sa imong sikat nga column sa Superbalita. Paborito kaayo nako ang imong column sukad sa high school pa ko ug karon bisan usa na ko ka inahan apan di asawa kay usa ko ka single mother.
Ato lang itago ang amahan sa akong anak og Jun. Si Jun single pa dihang nagkarelasyon mi. Ako siyang manghod og eight years. Nagtuo kong serious siya sa among relationship kay nakig-live in siya nako og more than a year. Apan pagkahibawo niyang mabdos ko, wa na siya niuli sa among gipuy-an. Gi-rescue ko sa akong parents kay naghunahuna na ko og dautan kay depressed kaayo ko sa iyang gibuhat diri nako. That was five years ago.
Naka-move on na ko ug wa na gani ko mag-bother pagsamok niya aron maningil unta sa iyang obligasyon sa among anak. Akong nahibaw-an nga nagminyo siya og laing babaye. Four years na silang nagpuyo but wa sila nakaanak sa iyang asawa.
Karon, nagparamdam siya nako ug nangayo og pasaylo. Pwede ba kuno nga magpaila siya sa among anak. Pagkahibawo sa akong pamilya, nasuko kaayo sila. Di sila gusto nga makaila ang bata kinsa ang iyang amahan kay bisan usa ka sentimo wa siyay naamot sa bata, sa akong pagpanganak. Sakto ba ang desisyon sa akong pamilya? Di ba makareklamo sa korte ang akong ex?
LAYLA
Layla,
Bisan tuod kon siya ang amahan sa imong anak, di sab maayo nga sama lang sab ka sayon ang iyang pagpaila sa bata. Di lang ikaw ang iyang nasad-an ug gipasakitan, apil na ang imong pamilya baya. Timan-i ang imong pamilya ang ni-rescue nimo dihang iya kang gibiyaan aron likayan ang iyang responsibilidad. Busa gikinahanglan sab nga makigsulti siya sa imong pamilya ug mangayo og pasaylo kanila.
Kon makapasaylo niya ang imong pamilya, diha ka na mohukom kon ipaila ba nimo ang bata ngadto kaniya. Pag-agad una sa imong pamilya kay sila ang imong kaagabay sa imong lowest moment baya. Duna silay right nga mo-intervene sab.
Apan wa ko nag-ingon nga di maayo nga ipaila ang imong anak sa iyang amahan. Huwata ang hustong panahon nga mawala ang ilang kasuko ug andam na silang mopasaylo sa imong ex. Naa man sab siyay katungod baya kay siya ang biological father.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com