Tambagi ko Noy Kulas: Magpaila unta

Dear Noy Kulas,
Ako si Emy, 46 years old, single but duna koy usa ka anak nga toa sa iyang papa. Sa nag-edad pa ko og 23, namabdos ko while nag-work sa laing private company.
Didto nag-work ang akong kanhi boyfriend nga single pa adto nga time but engaged na siya.
Thinking nga maako siya, ako siyang gisugot kay duna koy feeling niya kay nagka-close mi. I thought iya kong pakaslan pagbuntis nako pero iyang gipili ang iyang fiancee nga mabdos sab diay.
Dungan mi og mabdos. Hinuon iya kong gisuportahan sa akong needs, sa akong pagpanganak, ug until nag-one year old ang among anak.
Nahibaw-an sa iyang asawa nga naa mi anak ug kay mo-migrate na man sila, gikuha sa akong BF ang bata kay di man siya mouban if di niya madala ang bata, ang among anak.
Niuyon ko kay lisod pa ang akong life kaniadto. Dugay-dugay ang process until nahuman ug gikuha ang among anak.
Nagdako ang bata nga sila ang nailhan nga parents, wa nakahibalo ang among anak nga naa siyay tinuod nga inahan. Until recently, nanguli sila dinhi ug nakita nako ang among anak.
Ako siyang gisekreto og communicate aron unta mananghid ko nga makigkita ug magpaila sa among anak.
But, naa siyay kondisyon nga lisod kaayo. Magbalik kuno mi kay ako ang iyang true love mao nga iyang gidala ang among anak.
Noy Kulas, wa ba diay koy right nga magpaila ug makigkita sa among anak? Mouyon na ba lang kaha ko sa iyang proposal aron makaila nako ang among anak? Please tambagi ko.
EMY
Em,
Sa imong gusto nga magpaila sa imong anak, konsulta og abogado kon wala ba ni legal nga babag.
Kay basin naay provision sa papers, kon giagi og legal ang pagkuha sa bata, nga nag-surrender sa imong mga katungod kay mao na ang mahitabo sa legal adoption. Imo nang gi-surrender ang imong tanang rights ngadto sa adoptive parents nga mao ang biological father ug ang iyang asawa.
Gikinahanglan mo ang pagtugot di lang sa imong ex, kondi apil na ang asawa nga ipaagi sa Dept. of Social Welfare and Development ang pagbuhat niini. Di sayon.
As to makigbalik, ayaw na kay gibiyaan ka na kaniadto. If love ka pa niya, ikaw unta ang iyang gipili.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com