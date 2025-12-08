Tambagi ko Noy Kulas: Magpari kaha?

Dear Noy Kulas,
Just call me Ken, 32 years old, single. Nag-work ko karon sa usa ka office. Ang akong problema mao ang akong life ug lovelife. Duna koy girlfriend nga tawgon lang nato nga si Ching, 29 years old. Very religious kaayo ug devoted nga Catholic. Nag-serve siya sa simbahan ug member sa usa ka religious organization. Dinhi nako nakat-unan ang tanan niya.
Kaniadto wala kaayo koy concern unsa ang akong pagka Katoliko. Wala gani ko nakasabot sa Catholic teachings. Diha na nako anam nga nasabtan dihang nagsige na mi og kuyog. Usahay motambong ko sa ilang gathering diin gitudlo ang mga teaching sa simbahan. Kaniadto dili kaayo ko maka-appreciate sa rosary but karon I even pray alone sa rosary.
Dinhi nagsugod ang problema. Ganahan ko mosulod sa seminaryo. Akong na realize nga basin ang bokasyon nako mao ang magpari kay para nako dunay kuwang sa akong life and this might be nga akong gipangita. Unsa kaha akong buwagan si Ching ug mosulod ko og seminaryo? Unsa kaha ang iyang ma-feel kon ako ning buhaton? Dili kaha siya magmahay nga tungod niya mawala ko niya? Please tambagi ko, Noy Kulas.
KEN
Ken,
Makugang na siya kay segurado kong wa na siya mag expect nga ang iyang pagbitad kanimo paduol sa Diyos maoy makaingon nga mawagtang ka gikan niya. Magmahay man siya o dili, lisod ning tag-anon kay mag-agad man kini sa iyang pagtan-aw ug pagdawat sa hitabo. Tingali sama sa ubang mga babaye, maglisod sa pagdawat sa sinugdan apan sa ngadto ngadto makaamgo siya nga maayo ang imong padulngan ug nga nahimo siyang instrumento sa pagkakabig nimo ngadto sa pagpangalagad sa Ginuo.
Apan seguraduha lang gyud nga pagpangalagad sa Ginuo ang imong padulngan sa imong pagkaamgo nga dunay haw-ang sa imong kinabuhi. Kay dili baya lalim ang kinabuhi sa seminaryo kay mas kutas, rigid ang imong kinabuhi. Kon gusto ka man gyud nga mosulod sa mao nga kinabuhi, pakig-estorya sa mga pari ug kanhi seminarians kabahin sa ilang kinabuhi aron matimbang mo og maayo ang tanan sa dili ka pa mo-decide. Pag-ampo sab sa Ginuo aron giyahan ka sa imong desisyon kay sa giingon ko na nga ang seminary life dili sayon.
NOY KULAS
