Tambagi ko Noy Kulas: Magsuon nagribal

Dear Noy Kulas,
I-hide lang ko sa ngan nga Brennan, 42 years old ug single although naka live in na ko og kaduha pero puro failure kay toa sa foreigner nanguyog.
Usa ko ka supervisor sa usa ka kompaniya dinhi sa Cebu. Dunay duha ka sisters, usa nila among empleyado. Maayo nga worker ning bayhana kay maayo og performance. Akong giplanuhan nga i-recommend nga himuong head sa ilang section. Nagka close mi kay dunay time nga ari siya nako mo-confide sa iyang problems. Usa ka higayon nagkakita mi sa mall ug akong naila-ila ang iyang younger sister. Ako dayon nga gi-friend request kay gana-han ko ug didto nagsugod ang among communication.
Wa kabalo ang iyang sister nga akong gi-date ang iyang manghod. Hangtod nga nagkauyab mi. Kini na tingali ang babaye nga akong pakaslan, but dunay problema. Pagkahibawo sa maguwang, iya kong giprangkahan nga naka like siya nako ug iya lang ning gihilom kay di siya gusto maguba ang among friendship. Iyang gusto nga buwagan nako ang iyang manghod aron magkakami.
Noy, naglibog ko di sa pagpili kinsa nila. Ang akong problema kon unsay akong buhaton aron di sila magka conflict. I love the younger sister and to prove, wa nako siya hilabti kay if kami, gusto nako untouched siya nga kaslon mi. Unsay imong ikatambag, Noy Kulas?
BRENNAN
Bren,
Kon nahigugma man ka sa manghod, then imong prangkahan ang elder sister nga ang imong gihigugma ang iyang manghod. All you have for her is friendship ra, nothing beyond. Mao to ang rason kon nganong ready ka nga naminaw sa iyang mga istorya diha nimo, confessions sa iyang mga problema kay you treated her as a close friend.
You expect nga possible nang magkaaway sila. Mahimo man nga magkaribal sila sa imong gugma kay pulos sila dunay intense feeling for you. Expect sa possibility nga dauton ka sa maguwang as an extreme measure niya aron to discourage sa iyang manghod nga mapadayon ang inyong relasyon. If mahitabo ni, prangkahi ug tug-ani ang manghod sa feeling sa iyang sister diha nimo. But sultihi siya nga di ka gusto nga magkaaway sila tungod nimo. Niana maka decide sab siya kon ipadayon ba niya o di ang inyong relasyon bisan naa ang iyang sister sa inyong tunga. Will love prevail? Naa ra na ninyong duha.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com