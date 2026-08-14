Tambagi ko Noy Kulas: Maguwang sa umagad

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko og Shirley, 48 years old, single mom. Sayo ko namabdos so di kaayo maglagyo ang among edad sa akong anak.
Minyo na siya ug duna nay duha ka mga anak nga gagmay pa. Buotan kaayo ang iyang bana nga usa ka OFW. Dunay maguwang ang akong umagad, 37 years old. So, manghod lang nako og mga eleven years. Naa siya puyo uban sa akong anak kay gihangyo siya sa iyang manghod aron di mag-inusara uban sa ilang yaya, ang iyang asawa. Pirmi mi magkita kay naa ra ko sa duol sa akong anak nagpuyo. Karon wa ko magdahom nga mang-invite og dinner ang maguwang sa akong umagad. Nasundan og chat unya nag-date na sab mi. Hangtod nga nisulti siya nako nga duna siyay feeling kay na-attract siya sa sinugdanan, pero nagkadugay na-develop kuno ang iyang feeling.
Wa ko mahibulong kay bisan gani as young as 30 years old nag-court man nako pero wa nako gi-serious kay enjoy na man nako ang free life. Tinuod nga nakarelasyon ko in my early years pero nitagam na ko kay maora ra man og duwaan ko sa mga lalaki. Pero kining maguwang sa akong umagad serious kaayo.
Siya sab frustrated sa iyang past relationships. Ako siyang giingnan nga easy lang una mi, di magdali.
Sakto ba nga ako siyang giingnan nga di mi magdali? Basin nag-expect siya nga makaanak pa ko kay nag-menopause ra ba ko in my early 40s. Maayo kaha nga ako siyang sugton? Di ba lain paminawon nga ang akong karelasyon manghod sa akong umagad?
SHIRLEY
Shirley,
Wa may dautan nga ikarelasyon mo ug mahimong lifetime ang maguwang sa imong umagad. Tinuod medyo kataw-anan, apan usahay ang lovelife kahibulongan, unexpected ang mga hitabo. Naa bitaw mga letter sender nako nga ang bayaw maoy nipuli kay either namatay o nibiya ang partner. Wa man moy mga kabilinggan sa kinabuhi, so okay ra. Ang imo lang klaruhon niya kon unsay iyang expectations kon magkadayon mo or magkarelasyon o kaha magminyo. Basin mag-expect siyang makaanak pa mo. Busa sakto ang imong giingon nga di magdali. Basin mahisama ra sab sa imong nangaging mga karelasyon nga sama lang og nagduwa.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com