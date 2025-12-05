Tambagi ko Noy Kulas: Mahadlok

Dear Noy Kulas,
Ako si Xerxie, 42 anyos na pero single gihapon. Naa koy miaging mga live-in partner pero wa na forever kay nagbuwag ra gihapon mi.
Mahadlok ko og lifetime commitment kay nagdako ko og broken home. Ang ako ganing lola ang nag-atiman nako.
Karon nakauyab ko og 32 years old. Mga six months na ang among relationship. So far, ganahan ko niya kay naa siyay strong will.
Ako na siyang gihagad nga mag-live in una mi pero wala siya nisugot. Dili siya ganahan sa trial and error.
Gibase niya ang experience sa iyang mga maguwang nga kutob ra sa live-in gyud. Kon gusto ko, magminyo ming duha, matod niya.
Iya kong gihatagan og deadline to decide nga May next year. Kay if dili kuno ko maka-decide, magbuwag na lang mi.
Unsaon kaha ni nako nga mahadlok ko magminyo ug lifetime commitment? Bisan ako na siyang gipasabot, dili siya maminaw.
Unsa kahay maayong buhaton? Buwagan na lang nako siya?
XERXIE
Xerxie,
Kon dili ka ganahan og commitment, buwagi na lang na siya kay lahi-lahi man ang inyong panglantaw.
Siya gusto og kaminyuon while ikaw dili. So nganong mopadayon ka man?
Apan sultihan tika. Dili tanang kaminyuon mabungkag.
Kadaghan sa mga kaminyuon nga nagdayon, na-lifetime ang commitment. Kon nahitabo na sa imong parents, wala na nagpasabot nga mahitabo na nimo.
Kon maninguha ka nga mo-work ang inyong relasyon, magdugay ug mag-forever gyud na.
Kadto kay gibuwagan ka sa imong mga nangagi hayan tungod kay ilang nakita nga wala silay future uban nimo.
Ang mga babaye, sagad, mangita og stable, secure nga kinabuhi.
NOY KULAS
