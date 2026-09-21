Tambagi ko, Noy Kulas: Mahadlok

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko og Abby, single pa gihapon bisan 36 years old na ko. Produkto ko og broken family. Duha ra mi ka sisters. Gibiyaan mi sa akong papa while gagmay pa mi. Di na gani ko hapit makahinumdom sa iyang nawong. Nagdako mi nga ang among mother lang ang nag-support namong duha. Nitabang sab mi nga maka-income ang among mama during weekend.
Di pa ko makalimot nga nag-away sila si Papa ug Mama ug nanghipos sa iyang things si Papa. Nibiya sa balay ug wa na gyud nibalik. Nagdako mi nga nag-wish mobalik ang among father pero hangtod karon wa na mi nakakita niya. Among nahibaw-an nilarga siya og Manila ug duna nay kaugalingon nga pamilya.
Until now mahadlok ko og commitment sa relationship. Number one reason ni tingali nga until now single gihapon ko. Naa koy past relationships, pero mahadlok ko if maghisgot na sila og minyo. Di ko ganahan og commitment. Ganahan ra ko nga makaanak kay kaya ra nako nga makaanak without support. Ang ako kaha nga childhood nga experience maoy reason nga mahadlok ko og commitment? Sakto ba ang akong desisyon sa past relationships?
ABBY
Abby,
Dako kaayo ang posibilidad nga ang imong childhood trauma, ang pagbiya sa inyong amahan ninyo, mao ang hinungdan nganong di ka ganahan og commitment sa relasyon. Mao na ang nakaimpluwensya sa imong panghuna-huna ug nakaingon sa imong fear sa commitment. Nahadlok kang ang pikas party di makatuman sa commitment mao nang unhan nimo sa pagbiya.
Apan kon imo sab nga tan-awon, bisan sa mga nasod diin liberal ang kultura ug taas ang divorce rate, naa man gihapoy mihangtod bisan mga tiguwang na. Sa ato pa, di tanang mga kaminyuon naputol, naundang kay dunay nibiya, nitipas og laing dalan. Duna diay mga kaminyuon nga molungtad hangtod sa kamatayon. Depende na sa duha, bana ug asawa, sa pagpaninguha nga bisan sa managlahi nga panglantaw sa kinabuhi, willing nga motrabaho aron mo-workout ang kaminyuon.
Ayaw dayon pagbiya sa relasyon kon duna nay maghisgot og kaminyuon. Ilha una og maayo ang iyang pagkatawo, ang family background. Pilia ang tawo nga dunay pasensya, kahibawo morespeto kon kinsa ug unsa ka. Ang tawo nga mosabot unsay imong gigikanan kana hayan mao ang lalaki nga mouban kanimo hangtod sa hangtod.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com