Tambagi ko, Noy Kulas: Makalumos nga kiss

Dear Noy Kulas,
Ako si Mayang, 36, single but happy. Tagam na ko sa akong tulo ka past relationships. Until now nagtuo ko nga importante ang virginity sa usa ka babaye nga kini di angay ihatag nga sayon ug ni anybody except to a husband. It means, kinahanglan kasado na mi sa lalaki una nako ihatag ang akong pagkababaye. Mao ni ang akong problema sa akong past relationships kay for me, di pwede nga akong ihatag ang akong womanhood kon wa pa makasal. Lately, naay nag-court nako nga church server. Buotan unta siya kay naa sa church pero naa lang koy na-notice niya. Kon magkuyog mi, mokalit lang siya og kiss unya ma-aggressive. Like sa nag-watch mi og movie nga horror, nigakos ko og kalit niya kay nakuyawan ko. Ni-kiss na siya nga wa nag-ask nako og permission ug hapit ko na-suffocate kay di man ko niya buhian.
Nangayo hinuon siya og sorry pero nakalitan ko. Ako na siya gisultihan nga di ko ganahan og ing-ana nga buhat. Karon two weeks na siyang wa na ni-contact nako. Sayop ba ang akong gibuhat? Sayop ba kon strict ko parte sa akong womanhood? Please tambagi ko.
MAYANG
Mayang,
Wala kay sayop. Ang duha ka butang nga lahi pero importante mao ni: Una, ang imong values bahin sa sex ug virginity. Kon alang nimo importante nga maghuwat hangtod sa kasal, valid kaayo na. Dili kinahanglan usbon nimo tungod lang kay lahi ang gusto sa ubang tawo. Ang maayong partner motahod sa imong gibarogan. Ikaduha, ang kiss. Mas importante pa gani ni kaysa isyu sa virginity. Gisulti nimo nga wala siya nangayo og permiso ug imo siyang gisultihan nga dili ka ganahan ug na-shock ka.
Kana dili maayo nga experience. Ang usa ka kiss kinahanglan mutual ug klarong gisabutan sa duha ka mga tawo. Dili tungod kay nagkuyog mo o naggakos ka tungod sa kahadlok, automatic na nga okay na ang pag-kiss. Pagkahuman nimo pagsulti sa imong boundary, nangayo siya og sorry. Posible nga naulaw siya o naghatag siya'g space mao nga wala na siya ni-contact sulod sa duha ka mga semana.
Apan bisan unsa pa ang iyang rason, wala ka masayop sa pagsulti sa imong limitasyon.
Kon siya interesado gihapon sa inyong relasyon ug seryoso ang iyang tuyo, angay siya nga makig-estorya nimo sa matinahuron nga paagi ug iyang ipakita pinaagi sa iyang binuhatan nga iyang girespeto ang imong pagkatawo. Barogi kon unsa man ang imong gituohan nga maayo.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com