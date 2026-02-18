Tambagi ko Noy Kulas: Makigbahin kaha?

Dear Noy Kulas,
Tagoa lang ko sa ngan nga Lexy, 34 years old, still single.
Naglibog ko sa akong relationship karon. Naa koy boyfriend nga taguon lang nato sa ngan nga Jimmy. Si Jimmy dunay live-in partner nga minyo, apan buwag sa bana. Wa silay anak sa babaye, apan naa puyo uban nila ang anak sa iyang kapuyo. Five years na silang nag-uban. Gubot na ilang pagpuyo kay grabe ka selosa ang babaye nga bisan ang iyang first cousins di pasayluon. Way peace ang ilang balay.
Sa ilang lima ka tuig nga pagpuyo, nakabalay ug nakasakyanan sila kay maayo modiskarte ang babaye sa negosyo. Naa siyay natampo kay bisan work lang ang iyang gisaligan, dako siya og sweldo unya maayo pa mo-save og money.
Gusto na siyang mobiya sa iyang partner aron magminyo mi. Ang iyang problema ang properties nila kay naa siyay na-contribute nga matod pa niya dako. Ang babaye gibuwagan na niya in the past but wa gyud mag-usab. Iyang pasayluon, apan mobalik ra sab ang batasan mao nga naka-decide na siya nga iya na gyud nga biyaan. Ni-threatened ang babaye nga magubot kon biyaan siya. Unsay mabuhat niya sa ilang property? Makakiha ba namo ang babaye?
LEXY
Lex,
Ang unahon nako og tubag ang imong pangutana kon pwede ba mong makiha? Unsa man nga kiha nga di man sila kasado? Anytime, bisan asa nilang duha, mahimo rang makabuwag nga way legal nga babag.
Ang babaye mao gani maoy dunay problema kay legally minyo pa siya. Kon gusto ang bana og gubot, mahimong siya ikiha ingon man ang imong uyab. Ang ilang relasyon maoy dunay problema, di ang inyoha kay pulos man mo legally single.
Ang ilang properties maoy dunay problema. Kinahanglan nang bahinon nila og tarong kay pulos man sila dunay nagasto. Tingali dako ang nagasto sa iyang partner, apan kon nakatampo siya, part owner siya sa properties. Ang una niyang buhaton mao ang pagpahibawo sa babaye nga magbuwag sila.
Unya iyang istoryahan ang babaye parte sa iyang tinguha sa pagbahin sa property. Kon di ma-settle, adto sila mag-atubang sa barangay pinaagi sa pagpatawag sa babaye. Mahimo man nga magpabayad siya sa amount sa sakyanan ug balay, not necessarily the full amount. Ilang sabutan, apan kon supak ang babaye, madugay gyud na. Hayan moabot pa sa korte kon mamugos ang imong boyfriend sa pagkuha sa iyang bahin.
NOY KULAS
