Tambagi ko, Noy Kulas: Makigbalik

Dear Noy Kulas,
I-hide lang ko sa ngalan nga Justin, 48 years old. Buwag mi sa akong asawa kay wa na mi nagkasinabot kay grabe kaayo kamaldita.
Mga eight years na mi sukad nagbuwag. Wa man sab siya nangita og lain while ako, tilawtilaw lang sa mga relasyon. Naay single, naa say minyo. Nakaamgo ko sa akong sayop, niundang ko sa akong bisyo. Klaruhon lang nako nga dihang nag-uban pa mi sa akong asawa, wa ko nakigrelasyon og lain kay nagrespeto ko niya bisan sa iyang pagkamaldita nga nasobrahan ra.
Karon nga hapit na ko nag-50 hinuon ug naka-decide nang mag-slow down, naa nay daghang manintal. Akong mga kauban nalingaw kaayo sa ilang mga one-night stand nga makita sa social media ug private messaging. Akong na-realize nga maayo nang mangandam sa akong pagka-senior citizen. Nagtigom na ko og sugod. Ang among tulo ka mga anak nagsige na og hangyo nga magbalik mi sa ilang inahan. But ang ako lang kahadlukan kay basin wa gihapon siya mausab, naa gihapon nang ipanglabay ang akong mga senina sa gawas sa balay kon mag-away mi. Naa man gud siyay superiority complex kay manager siya while ako ordinary employee gihapon sa among kompaniya.
Kon makigbalik ko, maayo kaha ako ang mohimo sa first move? Unsay akong buhaton kon mag-atubang na mi? Unsay akong isulti?
JUSTIN
Just,
Kon makig-estorya ka man gani sa imong asawa, ayaw dayon nang makig-uli ka niya. Ikaw ang mohimo sa first move. Unya pangumustaha siya ug sultihi sa imong realization ug unsay imong rason kon nganong nakigbuwag ka niya. Sultihi siya kon unsay imong gibati kaniadto matag away ninyo. Sultihi siya og una sa imong mga sayop nga imong naamguhan. Sultihi siya nga wa ka nakigsulti niya aron makigbalik, apan gusto kang masayod kon kumusta na siya ug unsay iyang mga naamguhan.
Obserbahi una unsay iyang reaksyon sa imong gipanulti. Kon the same lang gihapon, wa siyay kausaban, ayaw na lang una pagpakigbalik niya. If nausab na siya sa imong tan-aw, then explore na sa possibility nga magbalik mo. Kon unsa man gani outcome sa unang panagkita, see each other more.
Maayo kay nakaamgo ka na nga di maayo ang tilawtilaw sa relasyon kay sama ra nga imong giduwaan ang kasakit. Maanindot nang mangandam na kag sugod sa imong ugma. Mao na ang angay mong tutokan sab karon.