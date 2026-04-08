Tambagi ko Noy Kulas: Maldita

Dear Noy Kulas,
Just call me Jomer, 36 years old. Single pa ko ug twice na naka live in og lainlaing babaye. Pulos mi way anak sa duha mao sayon ra kaayo ming nagkabuwag.
Karon naa koy uyab nga single mother. Duha ang iyang mga anak nga lainlain og amahan. Kon gwapahay lang ug porma, di siya mabentahaan. Nabuwagan ni siya sa mga lalaki nga nakabuntis niya di tungod kay ni take advantage ra niya. Ang rason: grabe siya kamaldita. Spoiled kaayo siya sa iyang parents, labina sa iyang papa kay only daughter siya sa tulo ka mga magsuon. Naa siya sa tunga-tunga. Wa kaagwanta ang duha ka mga lalaki nga nakig live in niya kay grabe lagi siya kamaldita. Naay panahon nga mag-tantrum ni siya.
Karon ako na siyang gisultihan nga kon nagminaldita siya sa iyang duha ka former, diri nako di siya makahimo kay buotan kaayo ko. Nagkabuwag mi sa akong duha ka kanhi partners tungod kay nakakita sila og lain kay di pa ko ready mo-settle niadto nga time. Karon very ready na ko.
Nagsabot mi nga magpuyo og six months ug karon naa na mi sa third month. Manageable ra ang iyang pagminaldita diri nako base sa akong observation. Ang problema mao ang akong pamilya kay wa sila kauyon sa batasan kay matapobre kuno. Di matapobre ang akong partner, introvert lang ni siya unya maldita. Wa lang sila kasabot. Nanghagad na siya og minyo nako kay di na siya makahuwat sa another three months kay ako na kuno ang lalaki nga iyang gipangita. Noy Kulas, maayo kaha nga ako siyang uyonan? Basin ba nagpugong lang ni siya sa iyang kamaldita. Tambagi ko, Noy.
JOMER
Jom,
Kanang few months nga panag live in di na paigo nga panahon nga magkailhanay mo. Okay ra unta kon mga duha ka tuig unya nag-ipon mo kay mahibaw-an ug imong mailhan ang iyang tinuod nga batasan, pagkatawo. Duha na ra ba ka mga lalaki ang wa nakaagwanta niya, basin ikaw ang mahimong ikatulo. Basin tinuod ang imong pagduda, nagpugong lang na siya samtang wa pa mo makasal. Unya og minyo na mo, anha na makita kon unsa siya kamaldita. Maayo unta’g di mangtas ang pagkamaldita.
Hangyoa lang siya nga hatagan ka og dugang panahon. Tan-awa if makaagwanta ba siya sa paghuwat. Ipakita lang kanunay ang pagmahal ug pagtahod. Kana mao ra nay tambal anang maldita. Kon mag-adjust ka sa iyang batasan ug di nimo tugbangan ang pagminaldita, matunhay ra mo. Basin nagminaldita sab na siya tungod sa batasan niadtong unang duha ka mga kapuyo. Hinaot nga makita niya ang imong pagpaubos kay bisan naa na siyay duha ka mga anak sa lainlaing mga lalaki, imo siyang gidawat. Kana lang daan dalaygon ka na niana.
NOY KULAS