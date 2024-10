Tambagi ko Noy Kulas: Mama o anak?

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw nimo, Noy. Itago lang ko sa ngan nga Landring, 56 anyos. Biyudo ko ug ang akong duha ka mga anak stable na og kinabuhi kay pulos na toa sa abroad.Ako na lang ang nagpuyo kay di ko ganahan moapas nila kay magsige ko og duaw sa lubong sa ilang mama. Kining akong estorya maingon tang lisod katu­ohan kay talagsaon kaayo.

Naa koy naila-ila nga single mother, 45 years old na siya. Nag-edad pa lang siya og 19, napaangkan na siya. Nag-inusara siyang nagpadaku sa iyang anak nga babaye ug iyang napahuman og eskwela. Nag work na gani ang anak.

Akong naila-ila ning bayhana kay magkan-anan ko sa iyang tindahan. Hangtod na close na sab nako ang anak. Kay ganahan ko sa inahan, magbisitahan ug nag-court ko karon. Tungod kay busy ang iyang mama sa pagpanirado sa tindahan, sagad sa akong maestorya ang iyang anak. Nahibulong ko kay wa siyay boyfriend.

Pagpangutana nako ngano, nisulti ni nga nangita siya og lalaki nga mas mature kay niya sama nako kay di siya gusto mapareho sa iyang mama. Ako siyang gikomedyahan kon okay ra ba mobalhin ko og court niya. Nipahiyom siya. Mao to kami na ang pirme mag-estorya ug sekreto nako nga gi-date ug usahay kuhaon sa ilang opisina. Gatuo ang iyang friends nga uncle ko kay tito man ang iyang tawag nako. Noy, unsa kaha ning iyaha, serious kaha ni siya? Naa kaha siyay feeling nako? Di ba lain nga gikan sa inahan, kalit ra kong nibalhin sa anak?

LANDRING

Land,

Mas maayo nimong buhaton mao ang pagpananghid og una sa inahan instead nga imong sekretuhon og oyab ang anak. Di maayo tan-awon nga nibalhin ka sa anak gikan sa inahan. Basin hinuon mao ni ang maka cause sa conflict sa inahan ug anak.

Tarunga lang og pagpasabot kay ang inahan nga makakita sa kaayuhan sa anak, di na masuko. Kon okay ang inahan, ang imong problema mao na lang ang pagpasugot sa anak. Duna kay chance kay way babaye nga mosugot og date ug kuhaon pa sa opisina kon wa silay na-feel sa lalaki. Di sila mosugot mo invest og time uban sa lalaki.

Kana kay nisugot siya ug niuna pa og pasumbingay nga mas ganahan siya og lalaki nga mature sama nimo, timailhan kini nga she is interested sa imoha. Imposible ba? Di gyud kay ako mismo nakasugat na og sama nga problema dinhi. Naka encounter na sab ko personally og babaye sama nianang imong gi-pursue karon. Mga babaye nga kahibawo maglantaw sa ilang kaugmaon, wa maghuna-huna sa edad basta responsable ug buotan ang ilang mahimo nga kapikas sa kinabuhi.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com