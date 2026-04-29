Tambagi ko, Noy Kulas: Mama o anak?

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa ngan nga Julious, 35 years old. Single pa ko pero naa koy girlfriend nga younger nako og ten years. Mao ni ang akong problema nga the same adtong imong unang letter sender. Mao naganahan sab ko nga mag-send nimo aning akong problem.
Nagkarelasyon mi ni Mel more than two years ago human mi gi-introduce sa among mutual friend. Maayo kaayo ang among relasyon. Only daughter siya samtang ang iyang mama nabiyuda two years ago. Ang iyang mommy naminyo nga batan-on pa kaayo. Nag-edad siya karon og 45 years old, but masaypan siyang naa sa early 30s kay batan-on kaayo siya tan-awon tungod sa iyang complexion ug skin nga younger kaayo tan-awon.
Last year, without my knowledge ni-apply siya og work sa abroad and nadawat. Kay molarga man siya sa abroad, pirmi na kong nagbisitahan niya sa ilang balay. Usahay wa siya, ang iyang mommy nga nag-work from home maoy akong maestorya, mo-entertain nako. Didto mi nagkaila og maayo. Wa nako damha hinayhinay man hinuon nga nabalhin ang akong feeling ngadto sa iyang mommy. Nakabantay sab ko sa iyang mommy nga lahi ang tinagdan diri nako, grabe mo-care kon kami rang duha. Lahi ra gyud siya kay kang Mel.
Wa na ko kaagwanta, ako siyang gisultihan sa akong na-feel niya. She confessed sab nga naa siyay feeling nako ug niangkon siya diri nako nga magselos na siya sa iyang anak. Mao diay nga di siya moatubang if naa si Mel kon mobisita na ko. Iya kong gisugot, apan nihangyo siya nga huwaton namo makalarga si Mel next month sa abroad. Wa ko kahibawo unsay iyang pasabot. Noy Kulas, okay ra ba ang among relationship sa mommy ni Mel? Unsa kahay imong tan-aw nga ma-feel ni Mel kon makahibawo siya nga naa mi relasyon sa iyang mommy? Unsay imong masulti ug matambag diri nako? Daghang salamat.
JULIOUS
Juls,
Legally, wa moy problema kay biyuda na man siya og duha ka tuig. Single na siya samtang ikaw single sab. So sa relasyon wa moy masangitan if legal ang hisgotan. Apan ethically, di husto ang inyong gibuhat kay uyab man mo sa iyang anak. Imo silang gilumpong maoy naghimo sa imong gibuhat nga bati. Imong gitraydor ang imong uyab. Molarga siya nga magmata og buntag nga ang iyang inahan naa na diay nimo. Kinahanglan nga karon pa lang, magpili ka kinsa nilang duha ang imong pilion, ang inahan o ang anak? Di man mahimo nga imo silang lumpungon. Di gyud na mao. Ayaw lang sab dayon hinuon pagdali-dali, hatagi og time ang imong kaugalingon nga makatimbang og maayo. Trust yourself nga makapili ka og tarong kinsa nilang duha ang kalipay mong ikauban in the future. Ayaw lang gyud sila lumponga.
NOY KULAS