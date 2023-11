Tambagi ko Noy Kulas: Mamakak

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw diha kanimo ug sa tanang readers. Ang akong problema parte sa akong agawon kay secretary man ko. Minyo na ang akong amo ug ang iyang asawa same niya, nag-business.

Kining akong boss buotan ni but siaw og babaye. Ni attempt ni sa akoa og tsansing but akoang gibaraw kay nakaila baya nako ang iyang asawa unya maayo pud og tinagdan nako.

Wa tuod mi relasyon pero maora pud ko og part sa conspiracy kay ang tanan niyang mga kabit diri agi nako.

Kahibawo ko tulo niya iyang gi-maintain so iyang i-sche­dule ang iyang mga lakaw.

Naay pay time nga ako ang gipapangita niya og mga rason nga di siya makatubag ni Maam kay kuno naa siyay meeting but wala diay. Toa sa iyang ikaduha nagkuyog sa private nga lugar. Sa akong nadunggan giabang niya og kapuy-an.

Unsa may akong buhaton ani kay nakonsensya na ko sa akong gibuhat. Maora ko og gigamit niya sa iyang personal nga kinabuhi.

Ganahan unta ko mo resign but sa akoang edad na pa kahay modawat nako nga employer? Forty na ko karon. Please tambagi ko, Noy Kulas.

MELDS

Melds,

Imoha na gyud na nga desisyon kon mo-resign ka o di kay mas nasayod ka unsa ang imong needs sa kinabuhi. Kon single ka unya wa kay gibuhi gawas sa imong self, okay ra kaayo na ang pagbiya kay wa may mahasol. Kon minyo ka, lisod na.

But karong panahuna, sa mga trabaho nga madala lang sa online, naay daghan nga wa magpili og edad basta na lang kay magamit nga PC ug laptop. Kay secretary ka man, pangita sa internet og online work.

Sakto nang imoha nga makonsensya ka tungod kay personal nang iyang pagpaapil nimo sa iyang extra kuri-kuri activities sa gawas sa iyang kaminyuon.

Segurado nga wa na maapil sa imong job description bisan tuod kon siya opisyal sa kompaniya o kaha tag-iya ini. Lahi nang pabuhaton ka og task nga wa na masulod sa kompaniya nga imong gitrabahoan. Wa ka mang apply aron mamakak alang niya.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com