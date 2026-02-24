Tambagi ko Noy Kulas: Mama’s boy

Dear Noy Kulas,
Ako si Gina, 35 years old, supervisor sa usa ka company. Akong married life ang akong problema. Nakabana ko og mama’s boy. Ang tanang decisions mag-agad sa iyang mama. Bisan sa uyab pa mi, nakabantay na ko niya nga pirmi iyang mama ang paminawon, di ako. Makahibawo na lang ko kon magkaproblema na kay ari na man siya modagan nako. Ang latest involving sa real properties. Nakapalit siya og condo nga wa ko kabalo kay wa siya nagpahibawo nako.
Naproblema siya sa bayranan ug gi-pressure na siya sa bank. Nangayo na siyag tabang nako ug akong gi-rescue kay nihatag ko og money. To think wa na siyay hataghatag nako og kuwarta kay naa man koy business.
Nihuwam na sab siya og money nako kay nag-buy og yuta nga iyang ipaatiman sa iyang parents. Wa siya nisulti sa detais sa yuta but ang iyang mama nanawag nako to vouch nga naa ang property. Aron way gubot nihatag ko og money.
Sakto diay nang di siya magpahibawo nako ani nga transactions? Kadtong property iyang gipalit para sa iyang parents makahilabot ba ko?
GINA
Gin,
Ubos sa atong balaod, ang tanang properties acquired either as husband or wife is conjugal property. Sa ato pa, gipanag-iya sa duha. Ang di lang mahimong iya sa duha mao ang inherited nga properties gikan sa inyong tagsa ka pamilya kun parents. Gawas lang kon inyong gipalit mainyoha na. Apan sa karon nga imong problema, di na pwede nga iyaha lang kay involved na ang money nimo kay anha siya dagan if mabulilyaso. Kon di siya mopatuo, gamiti na lang og lawyer aron duna moy agreement kay dinagko baya na nga kuwarta nga wa nimo pamunita lang sa daplin.
Kanang sa iyang parents, kon naa na sa iyang name as buyer, na maiya sa mga ginikanan. Makagamit lang sila apan di na mailaha kay naa man ka. Gawas kon ang name sa buyers ang iyang parents.
Apan if naa kay information nga siya ang buyer nya gingan na sa iyang parents, naa ra gyud nimo kon mo-assert ka ba sa imong pagka- asawa. Sa ako nang giingon, you decide kon imo lang ba siyang tugtan sa iyang gihimo unya modagan nimo if magkaproblema.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com