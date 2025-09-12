Tambagi ko Noy Kulas: Mamingwit

Dear Noy Kulas,
Ako si Rene. Alyas lang ni kay maulaw ko mailhan.
Three years na mi sa akong GF nga si Gay.
Sulti pa nila nga suwerte kaayo ko kay gwapa kaayo ang akong GF ug buotan pa.
Nice sab kaayo ni og work. Apan ang wala nahibaw-an sa dili niya pamilya, naa ni siyay sakit.
Manguha siya og mga butang nga wala siya nakabalo nga iya ning gibuhat.
Ang iyang family ang unang ni-warn nako parte sa iyang sakit nga posible psychological.
Naka-confirm ko ani dihang nanuroy mi og usa ka mall, apan maayo gani akong nabantayan, akong gikuha ug gibayran sa cashier.
Na-shock siya kon nganong nagbitbit na siya sa item. Ang iyang pamilya kadaghan na ni-rescue niya in the past.
Nagpatambag ko nimo unsay akong buhaton. I found gold tingali but dunay defect. Please tambagi ko.
RENE
Dear Rene,
Karon pa ko nakasugat ani nga problema but I knew someone decades ago. Nagkinahanglan siya og psychotherapy ug uban pa.
Mas maayo gani nga ang iyang pamilya ang maninguha niini.
Of course with your support. Gikinahanglang madeterminar ang hinungdan niini.
Mas maayo moadto siya og psychiatrist. Sultihi ang iyang pamilya, not you maoy moingon niya kay uyab man mo, seguradong maulaw siya.
Naa ra bay mga tawo nga wala nasayod sa iyang psychological nga sakit.
Maayo sab nga nagpakabana ka niana kay if pasagdan na unya kamoy magkada-yon, mahimo nang problema nimo ug sa umaabot ninyo nga pamilya.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com