Tambagi ko Noy Kulas: Mamoyboy

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw nimo. Hinaot nga imong matagad kining akong problema kay hapit na ko mapuno sa akong asawa. Itago lang ko sa name nga June, 37 anyos na ko.

Kining akong suliran parte ni sa akong asawa. Sa una sa uyab pa mi, madiskarte ang akong misis.

Bilib kaayo ko niya. Bisan nagtrabaho, nag sideline og gamay nga negusyo hangtod nga mitubo ug midaku.

Sa among kasal, mas dako siya og natampo kay mas dako siya og kita kay ako pila ra may sweldo sa trabahante.

Karon nga minyo na mi, magtabangtabang ko niya but since supervisor ko sa among kompaniya, busy ko usahay.

Dinhi na mi mag-away kay masuko na man siya nako nganong di nako siya matabangan.

Manguwenta na siya ug iya kong buyboyon nga wa koy gamit ug basin nangabit ko.

Tinuod gamay ko og income but ang tanan napunta sa among pamilya.

Nikayod ko sa work aron modaku ang sweldo apan lain na man ang iyang interpretation hinuon, aron kuno ko maglikay makatabang niya.

Mao ni ang among pirme awayan. Hapit na ko mo surrender. Unsa kahay akong buhaton aning akong sitwasyon?

JUNE

June,

Sultihi siya kon okay ra ba mo resign ka sa imong trabaho nya kamo nang duha ang mag focus sa iyang negusyo.

Mao bitaw na ang purpose sa kinabuhing minyo, mag-usa ra.

Basin mao na ang iyang gusto but naglisod siya sa pagsulti nimo.

Ingna siya nga usa ra ka paagi nga makatabang ka niya, imong biyaan ang imong work.

Kon di siya mosugot, sultihi siya sa imong mga trabaho sa opisina aron siya makasabot.

I submit nimo niya ang imong payslip ug ang tanan mong ATM ihatag niya.

Syaro magduda pa ba na siya. If mosugot siya nga mo-resign ka, much better. Unyag kaugma submit sa imong resignation.

Pasagdahi ang yawyaw sa imong asawa. Ayaw tubayi.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com