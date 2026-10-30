Tambagi ko Noy Kulas: Mamun-og

Dear Noy Kulas,
Di ni akong problema, kondili sa ako ning igsuon nga babaye. Tawga lang ko og Marlon.
Minyo ang akong maguwang nga babaye sulod na sa 10 ka tuig. Duna silay duha ka anak. Ang iyang bana lainlain lang og trabaho kay wa nakahuman og eskwela sa college while ang akong maguwang maayo og trabaho, stable. Kay lagi di siya ang breadwinner sa balay.
Ang iyang insecurity ipagawas sa selos bisan iyang ihatod ug kuhaon ang akong maguwang. Magselos siya if molarga ang akong ate bisan work related ang gilakaw. Hangtod niabot ang time nga duna nay physical nga abuse nga nahitabo. Niuli ang akong maguwang sa among balay nga dunay bun-og sa nawong. Iyang gidala ang mga bata. Unya niapas ang bana after sa usa ka semana, nangayo og pasaylo.
Nanguli sila sa ilang balay. Milabay ang duha ka buwan, nausab ang hitabo. Dinhi nasuko na ang among amahan, iyang gipapauli ang akong maguwang ug dala ang mga bata. Wa na nakaapas ang bana kay nibahad ang akong amahan nga iyang ipadakop ug ikiha ang akong brother-in-law. Ako sab wa koy mahimo kay naa ko sa abroad. Gusto sa akong maguwang nga i-annul na lang ang ilang kasal, apan ang mga bata supak. Unsa kahay maayong buhaton, Noy Kulas?
MARLON
Marlon,
Kunsolta mo og abogado aron magiyahan mo sa angay nga buhaton. Unahon nato ang annulment. Sa nullity sa kaminyuon, di ni direkta nga mahimong basehanan. Magamit lang kini nga ebidensya sa psychological incapacity nga ang bana dunay seryosong problema sa personalidad nga dugay na, bisan wala pa ang kasal.
Sa kustodiya sa bata, ang korte na ang modeterminar niana. Ang tan-awon sa korte mao ang kapasidad ug kapabalidad sa duha ka mga ginikanan sa pag-atiman sa mga bata. Kay duna may stable nga trabaho ang imong maguwang ug dunay history sa pagpanagmal ang imong brother-in-law, dako ang kahigayunan nga mas mopabor ang korte sa imong maguwang.
Apan ayaw lang una pasirhi ang kahigayunan. Pasultihi sa imong maguwang nga moagi og counseling ang bana ug kon mahimo, apil sab siya. Kana pagtuman sa gusto sa mga bata.
NOY KULAS