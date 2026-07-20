Tambagi ko, Noy Kulas: Manggamitay

Dear Noy Kulas,
Kon naa ta sa kalisod sa kinabuhi, daghan ta og mahunahunaan. Bisan unsa na lang ang buhaton. I am Mae, 26 years old. Naa pa ko sa college naghinayhinay og struggle nga makahuman.
Nag-work ko nga part-time sa usa ka company. Okay ra ang management nga mag-usab-usab ang akong schedule due to my class schedules. Dinhi nako nakaila si Arnel, 37 years old, single but naa siyay live-in partner ug usa ka anak. Mga lima na sila ka tuig nga nagpuyo, pero as if accommodation lang ang ilaha kay ang babaye way love niya. Ang ex-BF sa iyang partner nakabuntis og laing babaye ug napugos pagpakasal. Ug sila nagkarelasyon dihang ang babaye at her lowest moment until nimabdos.
Kadaghan na niya masakpi ang iyang partner nga nakig-communicate and nakig-meet sa iyang EX bisan married na ang lalaki. Mao ni ang pirmi nilang awayan. Nisulti siya nako nga iya lang giagwanta ang sakit kay naa silay anak. Ni-court siya nako and offered nga mogasto sa akong study aron makahuman na ko sa college. Naglibog ko kon ako bang dawaton o di.
Unsa may imong tan-aw, Noy Kulas, maayo kaha akong dawaton ang offer yet di nako i-accept as boyfriend?
MAE
Mae,
Unsa man ang iyang gi-offer, iyang gugma ug kuwarta? Mo-support siya nimo in exchange sa imong pagsugot niya? In short, himuon ka niyang “scholar” while magkarelasyon mo? Mahulog o matawag nga indecent proposal ni bisan tuod kon di siya minyo pa. Legally, he is still single. Dawaton mo ba siya for the sake sa pagtiwas sa college? Di ba sab na mahulog nga imong gibaligya ang imong pagkababaye? Lisod tubagon nga mga pangutana.
Naa siyay kapuyo. Kon unsay may ilang isyu, ila nang i-resolve. Ayaw pagsulod sa ilang kinabuhi kay naa na man siyay life ug relasyon sa wa ka pa niabot, di ba? Kon wa siyay planong mogawas sa ilang relasyon kay naa silay anak, nganong mosulod man siya sa imong kinabuhi? Ayaw ipagamit ang imong kaugalingon nga sama sa tambal sa iyang ego nga nasakitan kay wa diay gugma ang iyang partner. Ug ayaw og sugot nga iya kang buhaton nga sama og panakip butas.
Kon duna siyay feeling nimo, then he must choose. Kana sab kon duna ka bay feeling alang niya. Kon wa, ayaw paglayat sulod sa relasyon nga iyang pasudlan. Ayaw pagsulod og relasyon tungod lang sa financial need nimo. Ayaw himoa ang imong self nga barato.
NOY KULAS