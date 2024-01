Tambagi ko Noy Kulas: Mangulata

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw kanimo. Taw­ga lang ko sa ngan nga Mel, single mother. Ang akong problema mahitungod sa amahan sa akong mga anak nga naghatag na sab og problema nako karon. Sugdon ko sa sinugdanan. Niadtong nagmabdos pa ko, nakasinati na ko og physical and verbal abuse niya. Physical is iya ko han-an og dunggab og ice pick. Emotional abuse kay naa siyay laing babaye nga gikabuangan sa ilang trabahuan, which is maka depressed kaayo. Samot na nga nibuntis ko.

Bisan mabdos ko iya kong gi­da­patan sa una namong anak. Bisan medyo dako na ang among anak, iya ning dapatan og apil nga nakita sa among silingan nga maoy nisumbong nako. Gusto unta sa akong pamilya nga siya ipapriso apan di ko gusto ato nga time nga magdaku ang among anak nga way ilhon nga amahan.

Di pa na mao nga mga abuso. Diha pay mga higayon nga nasuko siya nga wa pa koy nilung-ag kay nagbantay ko sa among mga anak, nasuko siya, nanghagis. Diha pay iya kong gilabay og butang, apan akong nasagang ug mao to ang akong kamot maoy hubag kaayo. Wa na ko kaagwanta, ako siyang gireklamo sa barangay ug pwerte niyang pangayo og pasaylo. Nausab tuod siya but paglabay og usa ka semana, nibalik na sab. Ako na siyang gipalayas sa amoa.

Karon nakalabay na ang katuigan nga wa siyay suporta, gusto siya nga makakita sa mga bata apan ang among mga anak di gusto. Makapamugos ba siya? Pwede ba siya makiha og VAWC, Noy Kulas, bisan dugay na to? Di na ko gusto nga mosamok pa siya namo labina duna nay gitawag nga Uncle Daddy ang mga bata. Hugot nga pag-ampo sa Ginoo ang ako karon nga dangpanan. Daghang salamat.

MEL

Mel,

Ako ning gi-publish ang imong problema isip sample sa mga babaye nga giabusohan sa mga partner, giapil pa ang mga anak. Pahimangno sab ni sa mga lalaki nga abusado. Una, pwede ba nga makiha ang imong ex-partner? Pwede kaayo kay 10-20 ka tuig ang prescription period sa kalapasan sa VAWC. Gituyo kini nga taas tungod kay gihatagan og igong panahon ang mga biktima nga maka-recover gikan sa trauma kun tumang kahadlok. Naa gani nag-ung-ung nga amendment nga nagwagtang sa prescription period. Busa kon mapasar ni, bisan kanus-a ang kiha ipasaka, bisan 40 ka tuig pa. Dangop sa kapulisan sa Women and Children Protection Desk.

Kon di ganahan ang inyong mga anak nga makigkita niya, ayaw ipugos sa mga bata. Kana tingali tungod kay duna silay traumatic experience sa ilang amahan. Makasabot ra sab ta sa mga bata kay vulnerable kaayo na sila. Kon mamugos, ipatawag na siya sa barangay aron isyuhan og protection sa ingon di siya makaduol ninyo. Samot na if ikiha na siya. Ayaw kahadlok niya kay siya naay tulubagon sa balaod, di ikaw.

NOY KULAS

