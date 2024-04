Tambagi ko Noy Kulas: Mangulata na

Dear Noy Kulas,

Tawga lang ko sa ngan nga Dea. Nag 33 years old na ko but dunay live in partner. Naa mi duha ka anak sa among pito ka years nga panag-uban.

Dihang uyab pa mi ug bag-o pa nag live in, maayo man kaayo siya nako ug sa among unang anak. Mohatag pa siya sa iyang suweldo nako kay wa ko niya patrabahoa kay gusto siya makaatiman ko sa among anak. Nakabantay ko nga nag-anam na siya og ka change dihang nanganak na ko sa among ikaduha. Nagkagamay na ang iyang hatag nako ug hangtod nga wa na.

Mamalit man hinuon siya pero lisod kaayo inat-inaton ang kadaghanon sa gipamalit. Usahay mangayo ko og tabang sa akong parents ug mga igsuon. Hangtod nga niabot ang time nga ako siyang nasakpan nga naay lain nga babaye nga iyang kauban sa office. Ako siyang gi-confront but nasuko na hinuon. Sugod ato kada away namo iya kong dapatan ug palayason. But unsaon nako pagbiya nga naa man mi duha ka anak? Wa koy work kay nibiya lagi ko sa akong gitrabahoan kaniadto kay mao ang iyang gusto.

Mahadlok ko mobiya kay basin undangon niya ang pag support sa mga bata. Gawas pa, bisan ing ana siya, love gihapon nako siya. Wa ko nisulti sa akong pamilya parte ani kay basin ako ang basulon kay against sila sa akong live-in sukad sa uyab pa mi. Please tambagi ko, Noy, unsa ang akong maayo nga buhaton kay kon mobiya ko, maulaw ko sa akong family.

DEA

Dea,

Tunla nang garbo nimo kay mao ra nay makadaut nimo ug sa imong mga anak kay padayon kang abusohan sa imong partner. Uli sa imong pamilya aron mapanalipdan ka ingon man ang inyong mga anak gikan sa toxic ug puno sa abuso nga pagpuyo. Di ra ba ang mga ginikanan maoy masakitan og maayo kon mag-away ang couple, kon di, ang mga anak nga linghod pa kaayo og salabutan.

Magpasalamat ka nga wa pa mo nakasal kay sayon ang imong pagbiya niya. Wa mo nahigot sa kaminyuon busa wa way legal nga tulubagon. Di ka man sab makakiha niya karon nga naa siyay lain kay di mo kasado. Apan makiha mo siya sa pangabuso niya nimo.

Ayaw kabalaka nianang child support kay ubos sa balaod, kay giila man niya legally nga iyang mga anak ang mga bata, mapugos siya sa pagsuporta. Ipatawag siya og una sa barangay aron masabutan ang child support aron kon di siya makatuman, mahimo mo siyang ireklamo. Sa di pa mo buhaton kining tanan, pahibaw-a ang imong pamilya.

Gugma? Ayaw paabuta ang panahon nga maglagot ka na bisan sa imong kaugalingon kon nganong giusikan mo ang panahon uban nianang tawhana.

NOY KULAS

