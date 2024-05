Tambagi ko Noy Kulas: Maorag anak

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw. Ako si Liza, biyuda ug 48 years old na. Naa koy duha ka anak nga lalaki. Ang eldest nag work na ug dinhi nagsugod ang akong problema.

Ang akong anak nga 22 years old dunay kauban sa school nga magkuyogan sa balay.Usa­hay mananghid sila nga mag-i­nom diri ra sa balay. Tug­tan ra nako basta di lang mag­palabi. Na close na sab nako ni siya kay usahay anha magkatulganan sa balay. But naay something lahi sa iyaha. Usahay moanha siya nga wa ang akong anak kay gilaay siya sa ilaha.

Until nga ni ask siya nako kon open ba ko og relationship. Casual ra sab ko og tubag nga sa akong edad wa na ko gahuna-huna ana. Na shock ko pag ingon niya nga I love you. Wa ko kasabot ato. Pero persistent siya sa pagpanguyab nako until ako siyang gisugot. Secret ang among relationship until now. Pero kadaghan na nako siya gibuwagan pero mohilak, magpakiluoy nga dala pang luhodluhod. Lainan unta ko kay maora rag akong anak. Pero maluoy man ko niya. Naa nay nahitabo namo sagad sa balay kanang kami rang duha.

Gilainan ko maghuna-huna pero mingawon sab ko niya. Love na kaha ning akoa, Noy? Angay ba ning ipadayon nga taa man og age gap?

LIZA

Liz,

Lain gyud na tan-awon sa mga mata sa mga tawo kay gawas sa age gap, classmate pa sa imong anak. Mahulog nga maora og imong anak. And you know mga tawo mo judge nimo nga bad mom kay nipatol ka sa barkada sa imong anak nya kaedad pa sa imong anak. Sa tanan siya pa ang imong nakarelasyon. Mas okay sa tan-aw sa mga tawo nga maguwang kaayo ang lalaki kay sa babaye.

Love ba kaha? Posible kaayo na kay nagkadugay na man ka­ha mo. Imo na gani gihatag ang imong self so dunay possibility nga naa na kay feeling niya.

Hinayhinaya og putol ang inyong relasyon. Wa man sab nimo gibutang why makalugar mo pirme sa balay. Kon naa ra ka sa inyoha kay naa kay tindahan ba kaha, pangita og way nga makalikay ka niya nga panagsa until moabot ang time nga makaya na nimo ang pagputol sa hingpit. At least anam sab siyang maanad and i encourage nga manguyab og lain pinaagi sa paghatag niya og magkamubo nga higayon. Make yourself busy, Liz. Kana di ka na matintal anang imong uyab nga maorag imong anak.

NOY KULAS

