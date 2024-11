Tambagi ko Noy Kulas: Maorag piniriso

Dear Noy Kulas,

Usahay magmahay ko nga nagminyo kay it feels like a prison. I-hide lang ko sa name nga Agnes.

Minyo na ko for three years ug naa mi anak sa akong bana. Sukad mi nakasal, wala na koy work kay iya kong gipa-resign kay makaya niya ang pag-support namo. Tinuod hinuon kay dako siya og rank sa dako nga company. But after three years, gilaay na ko nga magsige lang og tambay sa balay. Naa ra may yaya sa among anak nga moatiman nga maayo kaayo. Dili siya mosugot kay gusto niya naa ra ko pirme sa balay.

Mao ni ang usahay among lalisan kay unsa pa kunoy akong pangitaon nga hapit tanan niyang sweldo dia nako. Ni-explain ko niya nga gusto ko di magsalig niya ug naa koy akong income but mo-insist siya nga dili gyud. Unsa kahay akong buhaton nga ma-convince nako siya? Mag ask ko niya why dili siya ganahan nga mo-work ko, moingon lang nga naa na tanan nako iyang gihatag but sa pagkatinuod naka-feel ko nga napriso. I really need your advice.

AGNES

Agnes,

Kon ang imong bana seloso, di na ikahibulong nga ingon ana ang iyang thinking kay nagtuo sab siya nga ang tanang asawa kwarta ray gipaabot.

Igo lang mogasto ang role. Mag-budget ra ug mo manage sa balay. Sakto man nang mag-manage sa balay apan kon na-choke na ka nga like dili ka makasuroy og imoha or makagawas sa balay nga ikaw lang, maka-feel gyud kang napriso. But at the same time insecure siya and worried nga basin sama sa ubang mga babaye nga minyo nakarelasyon og lain. Daghan na nahitabo og ingon ana ug na-condition ang iyang hunahuna.

What if naa moy savings nga magamit nimo pag-start og business nga wala kinahanglana nga magsige ka og gawas like online selling? Or kanang business nga makapadagan mong duha unya mag-offer og possibility nga makabiya sab siya sa work? Explore it. Laay gyud tuod nang naa ra ka pirme sa balay nya naanad ka nga dunay work.

Ayaw lang pamugos nga mo-work ka kay basin modaku pa na og maayo ang lalis. Kanang win-win solution maoy maayo and usa niana mao ang business nga no need kaayo nga mogawas ka og sige sa balay.

NOY KULAS

