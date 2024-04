Tambagi ko Noy Kulas: Marites

Dear Noy Kulas,

Good day ninyo. 37 anyos na ko ug duna nay live-in partner. Actually ikaduha na ni nako nga akong partner nga taguon lang nato sa ngan Mitch. Ang akong una nga partner nibiya nako kay nakigminyo og foreigner kay nangambisyon maka abroad.

Maayo ang akong trabaho kay usa ko sa mga manager sa among kompaniya. Tungod ani, wa ko maglisod pagpangita og partner so thru a mutual friend, na-meet nako si Mitch. 31 years old, sexy, gwapa ug pang-model ang physical profile. But deceiving kaayo ang porma niya. Luyo ani, haskang grabeha diay ka maldita ug ka selosa.

Ang among mga silingan nga babaye hapit niya kaaway tanan. Kusog sab kaayo siya mangtsismis sa mga silingan mao makakita og away. Kapila na gud ko makaatubang og barangay tungod ani niya.

Unsa kahay akong buhaton ani niya? Masuko kon ako siyang badlungon. Ang akong parents gusto nga ako siyang buwagan. But bisan ing ani siya, love ug pinangga kaayo nako siya. Sa among relationship satisfied man ko kay ang balay maayo niya pagkaatiman ug caring nako. Mao ni karon galibog ko, so, I need your advice unsaon ko ni siya. Tambagi tawon ko, Noy Kulas. Daghang salamat.

PETE

Pete,

Bisan wa ka nisulti, akong gi-assume nga way trabaho ang imong kapuyo kay nakaatiman nimo ug sa inyong balay. Busa, kay wa siyay lingaw, ang pangtsismis usa sa iyang outlet nga malingaw, pawala sa kalaay. Dimalas lang kay ang pagka marites ang iyang napili nga lingaw.

Patrabahoa siya kon gusto siya nga motrabaho. Basin ikaw ang di gusto nga siya motrabaho kay gwapa lagi, mailog pa nya sa lain. Ing ana ra bang ubang mga lalaki og huna-huna. Di sab na maayo baya. Kon gusto siya motrabaho, sa balay ba lang o kanang physically present, patrabahoa siya. Mahimo sa online. Ayaw siya prisuha sa balay.

Kon gusto ka nga malikay siya sa samok unya di nimo siya patrabahuon o kaha hatagan og gamay nga negusyo, balhin mo og puyo nga way hapit silingan aron malikay ka sa kasamok.

Trust her. Ayaw siya bilanggoa sa inyong balay. Ayaw i-confine sa maorag box nga kinabuhi.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com