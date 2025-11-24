Tambagi ko Noy Kulas: Marites

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko og Simeon, 47 years old. Minyo na ko ug dunay duha ka anak nga dagko na.
Ang akong problema parte ni sa akong asawa nga grabe ka marites. Sukad pa ni kaniadto, apan nikalma na dihang nakaanak na kami.
Kay dagko na ang among mga anak, nag-anam na og balik og kamarites. Mao ni usahay makakita siya og away kay mosukol man sab kon awayon.
Ang labing ulahi niyang kontra mao ang iyang suod nga friend nga dunay dili maayong life story.
Gikiha siya apan na-dismiss ra. Ikaunom na ni nga kaso sa akong asawa.
Unsa may akong buhaton ani niya? Moingon ra man nga wala siya namakak mao na-dismiss ang tanang mga kaso. Naa bay solusyon ang ani nga klase sa tawo?
SIMEON
Simeon,
Kon nature na gyud na sa imong asawa, iya na gyud na. But basin wala sab na siyay lingaw mao nga ing-ana na siya kagrabe magmarites kay way laing mabuhat.
Kon wa siyay work, pangitai og lingaw like imo siyang agdahon nga mangita og way nga makakuwarta.
Hinayhinay ba karon og buy and sell aron ma-divert ang attention. Or if ganahan siya magluto and baligya online kay uso na man na karon.
Aron lang ma-divert ang iyang time sa mas productive nga paagi.
Unya kon ikiha, ayaw ipakita ang support nimo aron iyang maamguhan, hinaot pa, nga dili maayo ang iyang gibuhat.
Pasagdahi aron motagam sa sunod higayon. Kay niadtong kada kaso imo siyang gisuportahan, maghatag man gud na og impression nga sakto siya bisan dili.
Mao na nga wala na siya nitagam bisan kadaghan na siya gikiha kay naa ka man nga nag support niya.
NOY KULAS
