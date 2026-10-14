Tambagi ko Noy Kulas: Marites

Dear Noy Kulas,
Just call me Myka, 38 years old. Complicated ang akong lovelife tungod sa mga incident nga lisod likayan.
Usa ko ka single mother ug presently duna koy live-in partner. Nag-work siya outside sa Cebu, but every weekend mouli siya. Kapin na mi sa one year nga nag-live-in sa balay nga among giabangan. Uban sa pagpuyo namo ug ni-contribute sa abang mao ang iyang duha ka mga manghod, babaye ug lalaki. Ato lang tawgon sa ngan nga Boyet ang manghod.
Buotan si Boyet ug maoy usahay akong masaligan sa paghatod sa akong anak sa school kon wa siyay work. Maayo siya moatiman sa akong anak ug duna gani time nga motabang siya sa assignment ug motudlo pa sa lessons. Kampante kaayo ang akong anak niya ug usahay makabantay ko, ang akong anak maorag nag-look up niya as a father.
Na-touch ko sa iyang gesture ngadto sa bata, so ako sab siya giatiman ug gitagad nga brother nako. Wa koy malisya sa akong gibuhat, apan ang igsuon nga babaye nangintriga, nanabi sa among mga silingan nga duna mi relasyon sa ilang igsuon bisan di tinuod. Ang akong nabalak-an basin moabot ni nga estorya sa ilang igsuon nga maoy akong partner. Unsa kahay angay nakong buhaton, Noy Kulas, aron di ni modako nga issue?
MYKA
Myka,
Istoryahe ang duha ka mga magsuon, kanang kamong tulo ang mag-atubang aron imong ma-confront nga maayo, kalma ug di isog nga panag-istorya. Pangutan-a ang igsuong babaye o istoryahe nga gisultihan ka sa mga silingan nga nisulti siya nga duna moy relasyon sa ilang laing igsuon. Aron imo sab nga masuta kon tinuod ba o di ang mga estorya sa gawas.
Gikinahanglan sab ang presensya sa igsuon nga lalaki aron makadungog siya mismo sa nanggawas nga mga estorya nga giingong gipakatap sa igsuon nga babaye. Aron siya mismo makapasabot sa iyang habig ngadto sa iyang igsuon nga babaye.
Human sa inyong panag-istorya, sultihi sila nga mag-atubang mo kamong upat nga naa ang imong partner. I-explore ang possibility nga pabalhinon sila og puyo aron mawagtang na ang di maayo nga mga estorya. Mahimo ka man nga mag-hire og yaya alang sa imong anak aron ang igsuon nga lalaki sa imong partner di na maoy moatiman sa imong anak. Ang pag-atiman sa bata mao nay sinugdanan sa tanang mga estorya busa angay nang hunungon.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com