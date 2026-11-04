Tambagi ko, Noy Kulas: Marites nga bayaw

Dear Noy Kulas,
I-hide lang ko sa name nga Langlang. Minyo ko while ang akong bana usa ka OFW.
Ang among balay duol ra sa gipuy-an iyang pamilya kay duna man siyay bahinan sa yuta nga amo gani nga gibayran ang katunga sa market value aron walay masulti ang iyang igsuon. Ako nagtrabaho sab aron dili sila makaingon nga nagpabuhi lang ko sa akong bana.
Naa ko sa usa ka private office nagtrabaho. Okay kaayo ang akong income kay maka-sideline ko sa pagpamaligya kay duna may percent sa sales nga akong mahimo.
Kay busy lagi ko, dunay mga adlaw nga bisan weekend wa ko sa balay kay nangyawat ko sa sales nga akong mahimo.
Kining tanan di sekreto, akong gisulti sa akong bana ug hapit tanan nakong mga lakaw ug naka-video call sab ming duha pirmi.
Kining iyang igsuon nga babaye magsige og pamantay nako. Kanang makapalit ko og bag-ong senina ug magpa-maintenance ko sa sakyanan mangutana kon diin ko og kuwarta.
Natural asa pa man diay, sa akong work ug sideline kay ako man nga gisultihan ang akong bana nga ako ray bahala sa sakyanan basta ang among anak ug needs siya ang bahala.
Nagduda siya nga duna koy kabit ug sugar daddy kay ngano kunong luxurious ko og life.
Nakahibawo na ang akong bana niini but moingon ra siyang di patolan. Di lalim kon ikaw dauton nga nanginabuhi ra man ko og tarong.
Naa ba koy mabuhat nga lakang against sa akong sister-in-law? Mabadlong ba siya niining iyang pagkamarites? Please tambagi ko.
LANGLANG
Lang,
Mahimo kaayo nga imong mabadlong. Hangyoa ang imong bana nga maoy makig-estorya sa iyang igsuon.
Kon di mahilom, sultihi siya nga mapugos ka sa pagreklamo sa barangay aron mahilom nang imong sister-in-law. Kay sa iyang pagdaot nimo, sama ra nga iya sab nga giguba ang dungog sa iyang igsuon kay asawa ka gud.
But exhaust una sa tanan. Mahimo sab nga makigsulti ka sa imong mga ugangan kon naa pa na sila. Ang dunay katungod o gahom sa pagbadlong mao ang imong mga ugangan kay sila mga ginikanan man.
Kon ang tanang mga paagi imo nang gihurot, ang barangay maoy imong dangpanan. Kon di siya makig-settle, modangop ka na sa korte aron matudloan siya og leksyon nga ang pagkamarites, di diay maayo.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com