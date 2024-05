Tambagi ko Noy Kulas: Mas ganado sa bayot

Dear Noy Kulas,

I-hide lang ko sa name nga Precy. Magpatambag unta ko aning akong weird kaayo nga relationship as in di maoy normal. Itago lang nato ni siya sa name nga Karla.

Known si Karla nga bayot sa amoang office. So, bisan kinsa nga kuyog niya nga babaye okay ra kay bayot lagi. Wa sila kahibawo nga bisexual siya. Ug sa tanan, diri siya ni-court nako but secret lagi kay maulaw kuno siya.

Kay na-curious ko, ni say yes sab ko. Kon magkuyog mi, way malisya ang mga tawo sa among opisina kay babaye lagi kaayo siya mang­lihok. Di sab ko magselos kon naay lalaki nga iyang duolduolon kay gwapo. Lahi ra ang akong na-feel karon itandi sa akong past relationships.

I mean gaan ug wa ko naka-feel og selos.

Mas ganahan ko ani nga relationship kay mas duna mi trust sa amoa. We are getting closer but wa pa mi niabot sa punto nga naa nay nahitabo. Mag-kiss and romance ra mi.

Ni-ask siya nako if virgin pa ba ko and I said yes. I­­ngon niya if kami ang magka forever, iya kong pakaslan nga virgin. Noy, unsa may imong tan-aw aning among relationship, magka fore­ver kaha mi? Di ba kaha mi kataw-an? Please tambagi ko. Daghang salamat.

PRECY

Precy,

Okay ra gyud nang relasyon ninyo kon happy mong duha. Mao na ang importante. If malipayon mo, ipadayon nga di mag-mind kon unsay huna-huna sa uban, pamilya man o higala. Ang importante nagkahigugmaay ug malipayon mo. Kay at the end of the day, di man sila ang mag-uban pagpuyo, ikaw man ug ang imong partner nga bayot.

Ang kinahanglan lang mao ang pag-request niya nga kon serious man siya nimo, iya nang undangon ang pagpakigrelasyon og lalaki. Bisan tuod kon lalaki na, di babaye, relasyon gihapon na sa lain.

Di gihapon na sakto. Pagpanalipod sab na nimo gikan sa posibleng sakit kon siya sexually active sa same sex relationship.

If nagplano siya nga mag forever mo, kinahanglan committed and honest siya nimo.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com