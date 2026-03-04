Tambagi ko Noy Kulas: Mibalhin sa mama

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa ngalan nga Leo, 35 years old, nag-work sa usa ka private company as supervisor. Duna mi kauban sa work nga bag-o lang. Sweet ning bayhana. Nagka-close mi kay pirmi mi magkuyog kay naa man siya sa akong department na-assign. Under siya nako.
She’s very smart and fast learner. Gwapa bisan medyo dako-dako siya. But angayan ra man sab siya. Sa iyang birthday last month, iya ming gi-invite sa iyang birthday party sa ilang balay.
Nalipay ko kay gusto ko makaila sa iyang family kay nagplano ko nga mo-court niya. Mao to nailaila nako ang iyang mama nga 45 years old but bata kaayo tan-awon.
Maora lang og late 20s. Single mom diay unya bugtong anak ang akong kauban. Batan-on pa ang iyang mama dihang namabdos. Ang papa naminyo sa lain ug toa na sa abroad nagpuyo. Kami na man hinuon ang nag-istorya sa iyang mom nga mao nay ni-invite nako nga mohigda sa ilaha kay hubog na kaayo ko.
Friends na mi sa iyang mama sa Facebook. Noy Kulas, ganahan kaayo ko sa iyang mama kay magkasinabot kaayo mi.
Paspas kaayo ang among friendship nga wa kahibawo ang akong amiga nga sige na mi og date sa iyang mom. Last week, ako na siyang gisultihan sa akong feeling niya. Karon naa na mi relationship.
Akong plano pakaslan ko ni siya bisan sa among 10-year age gap. Naa niya ang tanan nga akong gipangita sa babaye.
Unsa kahay ma-feel sa anak if she will know nga uyab na mi sa iyang mom? Okay ra kaha ning among relationship?
LEO
Leo,
Okay ra man nang inyong relationship kay di man kaayo taas og gap ang inyong edad. Kon nabalaka ka sa figure puhon, ang 55 nga lalaki ug 65 nga babaye di kaayo na maglagyo physically tan–awon labina kon ang babaye nag-amping sa iyang physical appearance ug health.
Sa akong tan-aw conscious siya sa iyang health and figure mao na nga she looks younger than her age. Makasabot ra tong anak. Di man sab mo uyab so wa ka pay tulubagon niya kay wa pa man ka makadiga. Nag-change of plan ra man ka kay toa na man ka mibalhin sa iyang mama. Wa sab na nimo tuyoa nga mahigugma sa mama. Wa sab na nimo sila gilumpong. Limpyo ug maayo ang imong tuyo. Pahibaw-a lang ang imong amiga aron di tawon magdahom. Hayan masilo na og kadiyot apan makasabot ra na.
NOY KULAS
