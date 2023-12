Tambagi ko Noy Kulas: Mibalik

Dear Noy Kulas,

Tawga lang ko og Inda, single mother. Ang akong problema mao ang papa sa akong anak ug ang akong lovelife karon.

Namabdos ko dihang estudyante pa ko so, na-affected akong pag-eskwela. Misamot pa kay ang amahan sa akong anak wa na nipakita human siya nakahibawo nga mabdos ko. Utro pud to siya kay working student. Nanglabay ang years, nidaku ang bata while ako nakahuman og eskwela ug karon nag work.

Diri sa among office, naay serious nga nanguyab nako so, akong gisugot. Mga one year na mi kapin and naghisgot na siya og kasal.

Unya sa kalit lang last month, niabot ang akoang ex ug nangayo og pasaylo sa iyang gibuhat. Nakuratan diay siya ato kay di pa siya ready ato nga time. Karon, naa na siyay stable nga business ug nanghangyo siya nga magbalik mi ug ready na siya makigminyo sa akoa. Ingon niya ako ra pirme ug ang among anak naa sa iyang huna-huna ug inspiration aron magtarong sa life. Mao ni karon naglibog ko kinsa nilang duha kay di ko mag deny, naa gihapon ang akong feeling sa iyaha. But ang akong present boyfriend buotan ug nakadawat sa akong situation.

Ikaw, Noy Kulas, unsay imong take sa akong situation? Daghang salamat.

INDA

Inda,

Ayaw una pagdali og hukom but be open sa imong boyfriend karon kay unfair sab kaniya kon imong itago kaniya ang pag-abot sa amahan sa imong anak. Tan-awa ug huna-hunaa una og maayo kon segurado ka ba nga naa ka pay pagbati niya o basin nabag-uhan ka lang mao nga nanumbalik ang pitik sa kagahapon.

Ikaduha, konsultaha sab ang imong pamilya, labina ang imong mga ginikanan nga hayan maoy imong gisandigan dihang iya kang gibiyaan. Ayaw lang sab kaikog anang amahan sa imong anak kon makahukom ka sa pagbalibad niya kay wa gani siya nagpangikog dihang iya ka sab nga gibiyaan niadtong panahon nga nanginahanglan ka og maayo kaniya.

Ikatulo, susiha una og maayo kon tinuod ba ang tanan niyang gipanulti. Sa modernong panahon karon, ang verification o pagsusi mas sayon kay sa itandi kaniadto. Naa ra ba gyuy mga tawo nga kon mangatik makabuhi og patay. Naatik na baya ka niya kaniadto.

NOY KULAS

