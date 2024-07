Tambagi ko Noy Kulas: Mibalik ang ex

Dear Noy Kulas,

Tagoa lang ko sa ngan nga Choning. Ang akong problema mao ang amahan sa akong duha ka mga anak nga naminyo na but toa sa laing country kay foreigner ang iyang asawa. Wa mi nagminyo kaniadto bisan duha na ang among mga anak kay plano niya nga mo work sa abroad ug mo-acquire og citizenship nya lain kuno nga naa siyay pamilya.

Tuod naka abroad siya pero naka-meet og laing babaye nga local ug nagminyo sila. Sakit baya kaayo ang nahitabo but naka survive ra ko through sa akong family ug sa mga bata. After years sukad siya nibiya, karon nahiuli siya diri sa amoa ug nakig-meet nako ug sa among mga anak.

Gusto siya nga magbalik mi ug iyang kuhaon ang mga bata kay wa silay anak. Iya kong apilon og kuha but di kuno mi magpahalata. Naglagot ko kay sayon ra kaayo niya nga buhaton niya namo. Akong na feel nga cheater gyud siya. Mosugot ba ko, Noy Kulas, sa iyang gusto? Ang mga bata nag-agad ra nako but gusto sila nga mokuyog sa ilang amahan basta mosugot ko ug mouban nila. Naglagot ko but gihuna-huna sab nako ang future sa mga bata. Tambagi ko, Noy Kulas, unsay akong buhaton.

CHONING

Chon,

Sakto kaayo ka. Cheater siya. Kay kon wa pa siyay mentality as cheater di ingon ana ang iyang gibuhat nimo. Bisan maingon tang punga nga iya nang gituyo aron seguro kang mouyon nga kuhaon ang mga bata, di gihapon na mao. Wa ba siya nangayo og pasaylo sa iyang gibuhat? Wa siyay pagbasol? Kuhaon niya ang mga bata tungod kay wa silay anak?

Kon wa siya nagpakita og pagbasol sa iyang gibuhat, di ni maayo. Kon way pagbasol, it means something is wrong with him. Laliman ka dad-on ka niya. Unsa may mahitabo nimo? Mahimo kang kabit? Mosugot ka nga from number 1, mabali ang kalibutan, ikaw ang no. 2?

Ayaw ka worry sa future sa mga bata. Kon nakaya nimo ang nanglabay nga katuigan, kaya sab na nimo karon. Usa pa, kay inyo man nang mga anak ug hayan giila niya nga legal nga mga anak, pangayo og support niya. Kon di siya, ipaagi og legal nga lakang. Dangop o konsulta og abogado alang niini. Di ni alang nimo kon di alang sa mga bata. Ayaw og sugot sa iyang plano kay mamahimo kang part sa di maayo nga plano ug buhat.

NOY KULAS

