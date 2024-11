Tambagi ko Noy Kulas: Mibalik lagi

Dear Noy Kulas,

Naa koy uyab kaniadto nga nag-OFW aron motabang sa iyang pamilya kay pobre lagi sila. But since sa pandemic wa na siya ni-communicate nako. After two years, naka-meet ko og foreigner sa usa ka dating site.

Nagkarelasyon mi ug kaduha gani siya niari diri sa amoa. Nagplano ming magpakasal next year.

But last month, kalit nga niabot ang akong Pinoy nga boyfriend ug nisulti sa hinungdan kon nganong kalit siya nga nawala. Nasakit diay siya og Covid unya giatiman siya sa iyang kauban nga Pinay. Niangkon siya nga nagkarelasyon sila but early this year nag-split sila kay ang babaye nakakita og lain, namabdos ug gikasal sa lain nga lalaki. Didto na siya naka-realize nga ako ang iyang love.

Mao ni na-confuse ko karon kay makigminyo na sab siya nako next year. Ready na kuno kaayo siya nga mo-settle down. Noy, kinsa man nila ang akong pilion? I love them both.

MINA

Min,

Ang imong Pinoy nga boyfriend nibiya na nimo kaniadto. Nibalik siya nimo kay gibiyaan na man siya sa babaye nga iyang gipuli nimo. Karon diha na niya naamguhan nga mas maayo diay ka kay niadtong laing babaye sa iyang kinabuhi. Kon wa pa siya biyai, di na siya mobalik nimo. Unya mosugot ka pa nga nasuwayan na man nimo nga huyang siya? Once is enough.

Ang foreigner, kon nagrespeto man siya nimo base sa iyang mga lihok dihang siya niduaw, mas maayo nga maoy imong pilion kon sa imong tan-aw iya kang gimahal. Kaila na man tingali ka og tawo nga nahigugma nga tinud-anay. Kanang magpakasal nga di dinalidali, naghuwat sa hustong higayon maayo nga sinyales nga serious siya. Wa siya nagdalidali ug gigahinan ka pa og panahon sa iyang pag-anhi dinhi aron mailhan ka, magkailhanay mo og maayo. Kana, effort na sa tawo nga nakagusto ug tinud-anay ang motibo.

But kon naglibog ka pa gyud, ayaw una og hukom kinsa nilang duha. Basin nakalitan ka pa karon. Later imong ma realize kinsa ang mas bug-at nilang duha.

NOY KULAS

