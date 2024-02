Tambagi ko Noy Kulas: Missing ang bana

Dear Noy Kulas,

Itago lang ko sa ngan nga Rea, 43 years old, taga Cebu.

Minyo ko but three years na nga wa na ko makadungog sa akong bana nga nilarga sa abroad. Kaniadto maayo man siya sa iyang pagpadala namo sa mga bata ug motultol og uli kada human sa iyang contract. But three years nga wa na siya nakapauli sa amoa.

Nangutana ko sa iyang kauban sa work, pero utro pud kuno sila wa nakahibawo kay pagkahuman sa contract natayming nga nag pandemic, niuli man kuno diri sa Pilipinas. Gatuo gani sila nga mobalik na human sa pandemic. Dunay nakasulti nako nga ang akong bana naa ra sa Luzon ug nakigpuyo og lain nga babaye. Wa say maka confirm sa akong nahibaw-an.

Karon naay duha ka mga tawo nanguyab nako pero nahadlok ko kay kasado ko sa akong bana kon makigrelasyon bisan asa nila. Ganahan ko sa usa pero ang akong marriage maoy babag. Wa hinuon ko maproblema sa financial nga wa akong bana kay naa koy work ug ginagmay nga sideline nga panginabuhi. Unsay akong mabuhat, Noy Kulas, aron ko mahiluna sa paghuna-huna kon mosulod ko og relasyon? Okay ra ba kaha?

REA

Rea,

Sa akong nakita sa imong email, ganahan ka sa usa sa duha nimo ka present admirers. So, gusto kang masayod kon unsa ang imong mabuhat sa imong sitwasyon. Wa kay mahimo kay tulo pa lang ka tuig nga maisip nga missing ang imong bana kon gamiton ang presumed death sa imong paglingkawas sa kaminyuon. Gikinahanglan man gud at least seven years na sumala sa balaod.

Kon tinuod nga duna na siyay laing pamilya, mas imo pa nang magamit. Sa social media karon, ang imposible kaniadto posible na kaayo karon. Ayaw pagpakawala sa paglaum nga imo siyang makit-an. Kinsa man tong imong tinubdan sa kasayuran, mao na ang pamalihuga sa pagpasubay. Kon ma confirm, adtoa ang dapit aron ma confirm ug ma confront nimo ang imong bana.

Diha ka na mo decide sa imong next move. Sa pagkakaron, tutoki una ang pag-atiman sa inyong anak. Mao na ang labing importante karon. Kay kon magpadala ka sa imong gibati, basin masugamak ka pa og lain nga problema.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com